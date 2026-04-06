Hier is de iPhone 17 flink in prijs gedaald (mét gratis AirPods)

Het is weer maandag, dus tijd voor Magic Monday bij Belsimpel! Vandaag haal je de iPhone 17 met flinke korting in huis én krijg je er gratis AirPods bij. Hieronder lees je alles over deze actie.

iPhone 17: nu met 265 euro voordeel én gratis AirPods

De iPhone 17 heeft een scherp 6,3-inch display met ProMotion tot 120 Hz en een always-on functie. Dankzij de krachtige A19-chip draait alles soepel, van zware apps en games tot Apple Intelligence-toepassingen. De batterij gaat tot wel 30 uur mee, zodat je minder vaak hoeft op te laden.

Aan de achterkant zitten twee 48-megapixelcamera’s en aan de voorkant vind je een 18-megapixelcamera met ondersteuning voor Middelpunt. De opslag begint bij 256 GB en het toestel heeft een adviesprijs van 969 euro.

Kies je ervoor om dit toestel te combineren met een Unlimited-abonnement van Odido, dan profiteer je tijdens Magic Monday van maar liefst 265 euro korting op de toestelkosten in vergelijking met de huidige losse toestelprijs. Voor de iPhone 17 betaal je dan 565 euro. Daarbovenop krijg je ook nog de AirPods 4 cadeau, ter waarde van 149 euro (alleen bij aanschaf van een Unlimited-abonnement).

Dit wil je weten over de AirPods 4

De AirPods 4 zijn één van de nieuwste draadloze oordopjes van Apple en hebben een verbeterd ontwerp en beter geluid dan eerdere modellen. Ze hebben geen siliconen dopjes, maar zitten door hun nieuwe vorm toch comfortabeler en stabieler in je oren. Met de Apple H2-chip werken ze snel en soepel samen met je Apple-apparaten. Ook zorgen functies zoals ruimtelijke audio en stemisolatie ervoor dat muziek en gesprekken helder en natuurlijk klinken.

Na één keer opladen kun je ongeveer 5 uur luisteren, en met de oplaadcase loopt dat op tot zo’n 30 uur. Ze verbinden via Bluetooth en opladen gaat via usb-c of draadloos, afhankelijk van het model. Er is ook een versie met actieve ruisonderdrukking, zodat je minder last hebt van omgevingsgeluid en je beter kunt focussen op wat je luistert.