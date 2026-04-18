iPhone 16 Plus in prijs gezakt: hier scoor je de beste aanbieding

Staat je abonnement op het punt te verlopen en ben je toe aan een nieuwe iPhone? Dan is dit een goed moment om toe te slaan: de iPhone 16 Plus is momenteel een stuk voordeliger. Hieronder zetten we de beste deal voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Plus: nu flink goedkoper

De iPhone 16 Plus levert sterke prestaties, is uitgerust met een groot 6,7-inch display en een uitstekende camera, waarmee je eenvoudig scherpe foto’s en video’s maakt. Ideaal als je een high-end smartphone wilt zonder de volle prijs te betalen. Met de snelle A18-chip en lange batterijduur kun je bovendien de hele dag rekenen op soepele prestaties en gebruiksgemak.

De iPhone 16 Plus met 128 GB opslag heeft een adviesprijs van 1119 euro, maar bij Bol kun je het toestel momenteel al een stuk goedkoper krijgen, je haalt hem nu in huis vanaf 899 euro, afhankelijk van de kleur die je kiest.

Zoek je een nieuwe smartphone met abonnement? Dan is dit een uitstekend moment om de iPhone 16 Plus te overwegen. Bij Belsimpel is dit toestel momenteel een stuk voordeliger in combinatie met een Odido-abonnement: je betaalt 713 euro voor de iPhone, wat neerkomt op een besparing van 186 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs.

Wil je liever een kleiner abonnement? Combineer de iPhone 16 Plus dan met een abonnement van Lebara. Bij Belsimpel betaal je dan 779 euro voor het toestel en voor het abonnement 8 euro per maand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Plus via een provider: al vanaf 816 euro

Wil je het toestel zo voordelig mogelijk scoren? In combinatie met een abonnement van Vodafone haal je de iPhone 16 Plus al in huis voor zo’n 816 euro, bij KPN haal je de iPhone 16 Plus in huis vanaf 864 euro. Kies je liever voor Odido, dan betaal je momenteel 876 euro voor het toestel.

Overweeg je om je mobiele abonnement en internet bij dezelfde provider onder te brengen? Dat kan zeker slim zijn. Vaak krijg je dan extra voordelen, zoals korting op je abonnement, meer data of exclusieve deals. Zo bespaar je eenvoudig op je maandelijkse kosten en haal je meer uit je bundel.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Plus bij webwinkels: al vanaf 713 euro

Gebruik je veel data en belminuten? Dan loont het om de iPhone 16 Plus te combineren met een abonnement via webshops zoals Belsimpel of Mobiel.nl. Kies je voor een grotere bundel, dan krijg je vaak extra korting op het toestel en ben je uiteindelijk goedkoper uit. Bovendien bieden veel providers momenteel drie maanden gratis Apple Music en Apple TV+, wat de aanbieding nog aantrekkelijker maakt.

Odido, Vodafone of toch KPN?

Odido: kies je voor een Odido-abonnement, dan kun je de iPhone 16 Plus bij Belsimpel al aanschaffen voor 713 euro . Daarmee bespaar je maar liefst 186 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Daarnaast profiteer je met Klantvoordeel van extra’s zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel;

kies je voor een Odido-abonnement, dan kun je de iPhone 16 Plus bij Belsimpel al aanschaffen . Daarmee bespaar je maar liefst 186 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. Daarnaast profiteer je met Klantvoordeel van extra’s zoals tot 7,50 euro korting per maand en extra MB’s in je databundel; KPN: heb je liever een KPN-abonnement? Dan betaal je bij Belsimpel 720 euro voor de iPhone 16 Plus. Dankzij Combivoordeel krijg je bovendien elke maand tot 7,50 euro extra korting op je abonnement;

heb je liever een KPN-abonnement? Dan betaal je bij Belsimpel voor de iPhone 16 Plus. Dankzij Combivoordeel krijg je bovendien elke maand tot 7,50 euro extra korting op je abonnement; Vodafone: combineer je bij Belsimpel de iPhone 16 Plus met een Vodafone-abonnement, dan betaal je voor het toestel 725 euro. Ook hier profiteer je van extra voordelen: bundel je abonnement met Ziggo-internet of -tv, dan krijg je tot 7,50 euro korting per maand én extra MB’s in je databundel.

iPhone 16 Plus met 10GB: al vanaf 779 euro

Ga je liever voor een kleiner abonnement, bijvoorbeeld met 10 GB data? Dat kan natuurlijk ook. De scherpste deal vind je momenteel bij Belsimpel: daar bestel je de iPhone 16 Plus in combinatie met een Lebara-abonnement van 10 GB al vanaf 779 euro. Daarnaast betaal je de eerste zes maanden slechts 4 euro per maand, wat zorgt voor een flinke besparing op je totale kosten.

Wil je checken of de prijzen van de iPhone 16 Plus nog actueel zijn of ben je op zoek naar de beste deal van dit moment? Neem dan een kijkje in onze prijsvergelijker hieronder. Met de handige filters geef je eenvoudig je voorkeuren aan, waarna de scherpste aanbieding direct bovenaan verschijnt. Zo heb je in no-time de beste deal te pakken.