Besparen op slimme verlichting? Dit zijn de beste Philips Hue-aanbiedingen

Ben je op zoek naar slimme verlichting voor je huis? Dan moet je bij Philips Hue zijn. Wil je sfeervolle tinten in de woonkamer of je tuin stijlvol verlichten? iPhoned zet de beste Philips Hue-aanbiedingen voor je op een rij!

De beste Philips Hue-aanbiedingen op een rij

Philips Hue is populair vanwege de slimme en veelzijdige lampen. Of je nu je woonkamer gezellig wilt maken of je tuin mooi wilt verlichten, er zijn altijd goede aanbiedingen om je collectie uit te breiden of ermee te beginnen.

Met de onderstaande Philips Hue-aanbiedingen creëer je een slim én stijlvol verlicht huis, zonder hier de hoofdprijs voor te hoeven betalen. iPhoned zet de beste Philips Hue-aanbiedingen voor je op een rij, zodat je flink wat kunt besparen op jouw nieuwe slimme verlichting.

Philips Hue Bridge: van 59,99 euro voor 47 euro

De Philips Hue Bridge is onmisbaar voor iedereen die het volledige potentieel van Philips Hue-verlichting wil benutten. Met de Bridge verbind je al je lampen en accessoires, waardoor je toegang krijgt tot geavanceerde functies zoals timers, gepersonaliseerde routines en bediening op afstand via de app.

Bovendien maakt de Bridge het eenvoudig om je verlichting te koppelen aan spraakassistenten zoals Google Assistant of Alexa, en te integreren met andere smart home-systemen. Het is dé sleutel tot een volledig verbonden en slimme verlichtingservaring!

Philips Hue Bridge: van 59,99 euro voor 47 euro – MediaMarkt

van 59,99 euro voor 47 euro – MediaMarkt Philips Hue Bridge: voor 52,51 euro – Bol

Philips Hue dimmer switch: van 21,99 euro voor 18,39 euro

De Philips Hue Dimmer Switch is een praktische en slimme toevoeging voor het bedienen van je Hue-verlichting. Hiermee kun je eenvoudig de helderheid aanpassen, je lampen dimmen, schakelen tussen verschillende lichtscènes en het licht afstemmen op elk moment van de dag.

Dankzij de magnetische achterkant bevestig je de dimmer moeiteloos aan de muur, of gebruik je hem als losse afstandsbediening voor extra flexibiliteit.

Philips Hue dimmer switch: van 21,99 euro voor 18,39 euro – Amazon

van 21,99 euro voor 18,39 euro – Amazon Philips Hue dimmer switch: van 21,99 euro voor 19,99 euro – Bol

Slimme binnenverlichting: kortingen tot 210 euro

Philips Hue biedt een breed assortiment slimme binnenverlichting, zoals sfeervolle lampen, praktische inbouwspots en stijlvolle hanglampen. Populaire producten zijn de Hue White and Color Ambiance-lampen, waarmee je kiest uit miljoenen kleuren, en de Hue Lightstrip Plus, ideaal voor accentverlichting.

Ook de Hue Play Light Bars zijn geliefd voor sfeervolle tv-verlichting. Deze topproducten zijn nu met flinke kortingen te koop, zodat je jouw huis slim en voordelig kunt verlichten! We hebben de beste Philips Hue-aanbiedingen hieronder voor je op een rij gezet.

Slimme buitenverlichting: kortingen tot 104 euro

Philips Hue heeft ook een uitgebreid assortiment aan buitenverlichting om je tuin of terras te verlichten. Populaire producten zoals de Philips Hue Lily en Philips Hue Calla zorgen voor sfeervolle verlichting langs je tuinpad of bij je terras, terwijl de Philips Hue outdoor lightstrip ideaal is voor het verfraaien van tuinmuren of meubels.

Deze slimme buitenverlichting is eenvoudig te installeren en kan worden bediend via de Philips Hue-app of spraakassistenten. Dankzij de hoge kortingen die nu beschikbaar zijn, kun je je buitenruimte gemakkelijk en betaalbaar upgraden met de geavanceerde buitenverlichting van Philips Hue.