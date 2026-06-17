Deze powerbanks zijn ideaal voor je vakantie (mét exclusieve kortingscode) (ADV)

Op vakantie wil je je iPhone vooral gebruiken om alles vast te leggen en je weg te vinden. Juist dat intensieve gebruik zorgt ervoor dat je batterij sneller leegloopt dan je gewend bent, maar met een powerbank heb je altijd genoeg stroom. Hieronder vertellen we je er meer over.

Waarom een powerbank niet mag ontbreken op vakantie

Je kent het vast wel: je bent op vakantie in een leuk stadje en precies op het moment dat je de navigatie wilt gebruiken of een mooie foto wilt maken, is je iPhone leeg. En een stopcontact is natuurlijk niet altijd binnen handbereik.

Een powerbank biedt dan de ideale oplossing. Met deze compacte opladers laad je je iPhone, iPad en andere apparaten snel op, zodat je weer bereikbaar bent en alle functies van je toestel kunt gebruiken. De powerbanks van MOJOGEAR zijn een slimme toevoeging aan je koffer. Hieronder lees je waarom ze tijdens je reis eigenlijk niet mogen ontbreken. Wil je deze powerbanks of andere producten met korting bestellen? Met de kortingscode IPHONED15 ontvang je tijdelijk 15 procent korting op je bestelling bij MOJOGEAR.

Zeker onderweg merk je hoe beperkt oplaadmogelijkheden eigenlijk zijn. Tijdens een dagje slenteren door een stad, een stranddag, een hike of een lange reis met trein of vliegtuig heb je vaak geen vaste plek om je telefoon even op te laden. En als er al een stopcontact is, zit je meestal niet op een handige plek om je toestel onbeheerd achter te laten. Daardoor ben je al snel afhankelijk van je batterij, terwijl je je telefoon juist intensief gebruikt voor navigatie, appen en meer.

Alles wat je moet weten over de MOJOGEAR XL All-in-1

De MOJOGEAR XL All-in-1 powerbank met 20.000 mAh capaciteit is ontworpen voor situaties waarin je langdurig en intensief van je telefoon afhankelijk bent. Met deze krachtige powerbank laad je je smartphone, afhankelijk van het iPhone-model en je gebruik, gemiddeld 3 tot 8 keer volledig op.

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Dankzij het vermogen van 22,5 W laad je ook een iPad of andere tablet meerdere keren volledig op. Daarnaast ondersteunt de powerbank snelladen tot 5A (22.5W), Quick Charge 3.0 en USB Power Delivery, waardoor je toestel in korte tijd weer voldoende energie heeft.

Wat deze powerbank extra handig maakt, is dat je eenvoudig meerdere apparaten tegelijk kunt opladen. Via de usb-c poort, usb-a poort en de ingebouwde usb-c kabel laad je tot drie apparaten tegelijkertijd op, zoals je smartphone, tablet en accessoires. Bovendien mag hij mee in het vliegtuig in je handbagage, zodat je ook onderweg nooit zonder stroom zit.

Batterij loopt sneller leeg door weersomstandigheden

Temperatuur heeft verrassend veel invloed op de batterij van je iPhone. Lithium-ion batterijen, zoals die in iPhones zitten, presteren namelijk alleen optimaal binnen een bepaald temperatuurbereik. Buiten dat bereik gaat niet alleen de batterijduur achteruit, maar kan je toestel zelfs tijdelijk minder goed werken of stoppen met opladen.

Bij iPhones is Apple zelf vrij duidelijk: de ideale gebruikstemperatuur ligt grofweg tussen 0 en 35 graden Celsius. Daarbinnen werkt je batterij normaal. Maar zodra het kouder of warmer wordt, merk je direct verschil.

Warmte of kou? Dit doet het met je iPhone batterij

Bij kou, zoals tijdens wintersport, kan je iPhone batterij sneller leeg lijken te lopen of zelfs onverwacht uitvallen, terwijl er op het scherm nog een redelijk percentage stond. Dat komt doordat de chemische reacties in de batterij bij lage temperaturen vertragen. Hierdoor “denkt” je toestel als het ware dat er minder energie beschikbaar is dan in werkelijkheid het geval is. Zodra je je iPhone weer opwarmt, komt een deel van die batterijcapaciteit vaak gewoon terug.

Bij warmte gebeurt juist het tegenovergestelde. Op een stranddag, in een hete auto of tijdens een zomerse stedentrip in Zuid-Europa slijt de batterij sneller en kan je iPhone tijdelijk stoppen met opladen om oververhitting te voorkomen. In dat geval verschijnt vaak een melding dat het opladen wordt gepauzeerd totdat het toestel voldoende is afgekoeld. Dit is een ingebouwd beschermingsmechanisme om blijvende schade aan de batterij te voorkomen.

Video’s maken op vakantie kost meer stroom dan je denkt

Foto’s maken verbruikt al de nodige energie, maar vooral video’s hebben een flinke impact op je batterij. Wanneer je filmt in 4K of gebruikmaakt van functies zoals beeldstabilisatie en HDR, is je iPhone continu bezig met intensieve beeldverwerking. Het toestel optimaliseert tijdens het opnemen direct licht, kleur en beweging, zodat je beelden er zo goed mogelijk uitzien, maar dat vraagt veel van de batterij.

Daar komt op vakantie nog iets bij: je gebruikt je camera vaak intensief en achter elkaar. Je maakt tientallen foto’s, filmt korte clips en deelt alles direct met reisgenoten of via social media. Vooral tijdens een dag sightseeing of een excursie staat je scherm daardoor lange tijd aan en draait de camera-app vrijwel continu op volle kracht.

Klein formaat, grote impact: de MOJOGEAR MINI GO

Juist in die situaties is de MOJOGEAR MINI GO met 10.000 mAh een ideale reisgenoot. Door het compacte en lichte formaat neem je hem moeiteloos overal mee naartoe, zonder dat hij in de weg zit in je tas of jaszak. Dat maakt hem vooral handig wanneer je veel foto’s en video’s wilt maken: je kunt je iPhone gewoon blijven gebruiken terwijl hij aan de powerbank hangt, zonder dat het onhandig wordt tijdens het fotograferen of filmen.

Met een capaciteit van circa 1,5 tot 4 volledige oplaadbeurten heb je genoeg energie om een hele dag foto’s en video’s vast te leggen tijdens een stedentrip, stranddag of festival. En dankzij de ingebouwde kabels hoef je niet te zoeken naar losse accessoires, waardoor je nog sneller even kunt bijladen tussen het fotograferen door. Wil je deze powerbank of andere producten met korting aanschaffen? Gebruik dan de kortingscode IPHONED15 en ontvang tijdelijk 15% korting op je bestelling bij MOJOGEAR.