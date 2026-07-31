Deze provider heeft een nieuwe actie waar gamers én filmliefhebbers blij van worden
Jane van Brakel
31 juli 2026, 20:00
2 min leestijd
Deze provider heeft een nieuwe actie waar gamers én filmliefhebbers blij van worden

Loopt je internet- of tv-abonnement binnenkort af? Dan is dit een goed moment om de huidige aanbiedingen te bekijken. Veel providers hebben momenteel interessante acties, zoals een leuk welkomstcadeau of een aantrekkelijke korting op het maandbedrag.

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Stap over en kies een gratis Samsung-tv, korting of Switch 2

Internet- en tv-providers pakken momenteel flink uit met aantrekkelijke welkomstcadeaus. Stap je over naar Ziggo, dan kun je kiezen uit verschillende gratis extra’s. Sluit je het abonnement rechtstreeks af via Ziggo, dan ontvang je een Samsung 4K Smart TV ter waarde van 699 euro cadeau.

Er is echter ook een interessant alternatief. Sluit je hetzelfde Ziggo-pakket af via Mobiel.nl, dan kies je in plaats daarvan uit andere welkomstcadeaus. Zo kun je gaan voor een gratis iPad, een Nintendo Switch 2 of een Dyson Airwrap ter waarde van 449 euro.

Scoor een gratis Samsung TV

Scoor een gratis Samsung TV

Scoor een gratis gameconsole

Scoor een gratis gameconsole

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Geen welkomstcadeau? Kies voor een lagere maandprijs

Heb je geen interesse in een nieuwe tv of gameconsole? Dan kun je ook kiezen voor een lagere maandprijs. Sluit je een tweejarig contract af, dan betaal je de eerste twaalf maanden 34,95 euro per maand. Kies je voor een eenjarig contract, dan profiteer je de eerste zes maanden van hetzelfde actietarief van 34,95 euro per maand.

PakketInternetsnelheidGemiddelde maandprijsNormale prijsTotale korting
Wifi 200 Mbit/s & TV Start200 Mbit/s€ 46,68€ 58,40€ 140,70
Wifi 500 Mbit/s & TV Start500 Mbit/s€ 50,18€ 65,40€ 182,70
Wifi 1 Gbit/s & TV Start1 Gbit/s€ 53,18€ 71,40€ 218,70
Wifi 2 Gbit/s & TV Start2 Gbit/s€ 55,68€ 76,40€ 248,70
Wifi 200 Mbit/s & TV Complete200 Mbit/s€ 49,68€ 64,40€ 176,70
Wifi 500 Mbit/s & TV Complete500 Mbit/s€ 53,18€ 71,40€ 218,70
Wifi 1 Gbit/s & TV Complete1 Gbit/s€ 56,18€ 77,40€ 254,70
Wifi 2 Gbit/s & TV Complete2 Gbit/s€ 58,68€ 82,40€ 284,70
Wifi 200 Mbit/s & TV Max200 Mbit/s€ 56,18€ 77,40€ 254,70
Wifi 500 Mbit/s & TV Max500 Mbit/s€ 59,68€ 84,40€ 296,70
Wifi 1 Gbit/s & TV Max1 Gbit/s€ 62,68€ 90,40€ 332,70
Wifi 2 Gbit/s & TV Max2 Gbit/s€ 65,18€ 95,40€ 362,70
Bekijk alle pakketten

Nog meer goede internet en tv-acties

Is Ziggo niet de provider waar je naar op zoek bent of spreken de welkomstcadeaus je niet aan? Dan zijn er gelukkig genoeg andere interessante deals. Zo betaal je bij KPN het eerste jaar 35 euro per maand en profiteer je bij Odido van een actietarief vanaf slechts 20 euro per maand.

Ook hollandsnieuwe is inmiddels actief op de markt voor internet en tv. Daar betaal je gedurende het eerste jaar 1 euro per dag, wat neerkomt op ongeveer 30 euro per maand. Sluit je een Odido-abonnement af via Mobiel.nl, dan ontvang je bovendien een gratis Nintendo Switch 2 als extra welkomstcadeau.

Scoor flinke korting bij KPN

Scoor flinke korting bij KPN
Scoor flinke korting bij Odido

Scoor flinke korting bij Odido
Scoor internet & tv voor 1 euro

Scoor internet & tv voor 1 euro
Scoor een gratis Nintendo Switch 2

Scoor een gratis Nintendo Switch 2

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