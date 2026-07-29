Deze sim only kost tijdelijk maar 1 euro – én je ontvangt 30 euro cashback

Youfone heeft een opvallende sim only-actie voor wie op zoek is naar een voordelig abonnement. Je betaalt tijdelijk slechts 1 euro per maand voor geselecteerde databundels én ontvangt daarnaast 30 euro cashback.
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Deze sim only kost tijdelijk maar 1 euro per maand
Ben je toe aan een nieuw sim only-abonnement, maar wil je niet onnodig veel betalen? Dan is deze tijdelijke aanbieding van Youfone via Mobiel.nl zeker het bekijken waard. Je kiest uit een databundel van 30 GB, 40 GB of 50 GB en profiteert tijdelijk van een actieprijs van slechts 1 euro per maand.
Daar blijft het niet bij, want bij een bundel vanaf 30 GB ontvang je ook nog eens 30 euro cashback. Daardoor loopt het voordeel flink op en behoort deze actie tot een van de interessantste sim only-deals van dit moment.
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Dit is hoe de aanbieding werkt
De actieprijs van 1 euro per maand klinkt natuurlijk aantrekkelijk, maar wat betaal je uiteindelijk gemiddeld over de volledige looptijd van het abonnement? We hebben de aanbieding doorgerekend, waarbij we rekening hebben gehouden met de eerste negen maanden voor 1 euro per maand én de cashback van 30 euro. Zo zie je in één oogopslag wat de bundels je gemiddeld per maand kosten.
|Databundel
|Eerste 9 maanden
|Daarna p/m
|Totale kosten (24 mnd)
|Gemiddeld per maand
|30 GB
|1 euro
|10 euro
|129 euro
|5,38 euro
|40 GB
|1 euro
|12 euro
|159 euro
|6,63 euro
|50 GB
|1 euro
|15 euro
|204 euro
|8,50 euro
Over Youfone als provider
Youfone is een budgetprovider die gebruikmaakt van het betrouwbare KPN-netwerk. Daardoor profiteer je van een goede landelijke dekking, terwijl de abonnementen vaak scherper geprijsd zijn dan die van veel grotere providers. Youfone richt zich voornamelijk op sim only-abonnementen en staat bekend om zijn concurrerende acties en scherpe prijzen.
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