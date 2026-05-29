Review Mojogear XL All-in-1 en Mini Go: betaalbare, maar krachtige powerbanks

Wil je de komende vakantie extra power voor je iPhone? Dat kan met de Mojogear Mini Go en de XL All-in-1, en ze kosten je niet de kop!

Voordelen Mojogear XL All-in-1 en Mini Go Krachtig genoeg om je iPhone meerdere keren op te laden

Krachtig genoeg om je iPhone meerdere keren op te laden Ingebouwde kabels

Ingebouwde kabels Betaalbaar Nadelen Mojogear XL All-in-1 en Mini Go Niet krachtig genoeg voor het opladen van MacBooks

Niet krachtig genoeg voor het opladen van MacBooks Draadloos opladen ontbreekt

Draadloos opladen ontbreekt Bij de Mini Go zit geen extra kabeltje

Review Mojogear XL All-in-1 en Mini Go

Op vakantie en op een festival heb je niet altijd een stopcontact bij de hand. Vroeg of laat moet je echter toch opladen en dan biedt een powerbank uitkomst. Mojogear heeft de XL All-in-1 en de Mini Go waar je uit kunt kiezen, en daar hoef je niet eens de hoofdprijs voor te betalen. Beide modellen hebben ingebouwde kabels, dus die kun je alvast nooit meer vergeten. In deze review lees je wat voor jou de beste keuze is!

Mojogear XL All-in-1

De Mojogear XL All-in-1 Powerbank heeft een capaciteit van 20.000 mAh en kost slechts 34,95 euro. Je laadt er een iPhone meerdere keren volledig mee op. Afhankelijk van het model kom je uit op zo’n 3 tot 6 laadbeurten. Toch voelt de powerbank niet overdreven groot aan. Met afmetingen van 12,6 x 7,3 x 2,9 centimeter en een gewicht van 323 gram past hij gemakkelijk in een rugzak of jaszak. Bovendien mag hij gewoon mee in het vliegtuig. De ingebouwde usb-c-kabel zit slim verwerkt in de behuizing en doet tevens dienst als draaglus. Gebruik je een oudere iPhone met Lightning? Dan zit er een handig verloopstukje in de zijkant van de powerbank.

De Mojogear XL All-in-1 draait vooral om gemak. Je trekt simpelweg de kabel uit de behuizing, plugt hem in je iPhone en het opladen begint direct. Dankzij ondersteuning voor Quick Charge 3.0 gaat dat bovendien behoorlijk snel. De maximale output ligt rond de 22,5 watt. Bovenop vind je daarnaast nog een extra usb-c-poort en een usb-a-poort. Daardoor kun je drie apparaten tegelijk opladen, zoals je iPhone, AirPods en bijvoorbeeld een e-reader. Ook handig: het kleine led-display aan de voorkant. Daarmee zie je exact hoeveel batterij er nog over is. Geen vaag lampje met vier streepjes, maar gewoon een duidelijk percentage.

Er zijn ook wat kleine minpunten. Zo kun je de powerbank niet opladen via de ingebouwde kabel; daarvoor moet je de usb-c-poort gebruiken. Daarnaast is het Lightning-verloopstukje handig, maar ook iets dat je relatief makkelijk kwijt kunt raken als je niet oppast. Verder is dit geen powerbank voor een MacBook. Daarvoor is het vermogen simpelweg te beperkt. Zoek je vooral een compacte oplossing voor je iPhone, AirPods of andere kleine gadgets, dan zit je hier juist goed.

Mojogear Mini Go

De Mojogear Mini Go is het kleine broertje van de XL All-in-1 en kost slechts 27,95 euro. Deze compacte powerbank meet 7,9 × 6,6 × 2,3 cm en weegt 171 gram. Hij heeft een capaciteit van 10.000 mAh. Afhankelijk van het model kun je met de Mojogear Mini Go je iPhone 1,5 tot 4 keer opladen.

Het grootste pluspunt van deze powerbank is het ontwerp. Aan de behuizing zitten zowel een usb-c-kabel als een Lightning-kabel vast en die laatste fungeert tevens als draaglus. Je kunt dus vrijwel direct opladen zonder dat je eerst in je tas naar kabels hoeft te gaan zoeken. De Mojogear Mini Go mag uiteraard ook gewoon mee in het vliegtuig.

Ook deze powerbank ondersteunt snelladen tot 22,5 watt. Dat betekent dat je iPhone behoorlijk snel weer een paar extra procent batterij krijgt. Met een gewicht van 171 gram en een relatief klein formaat past de Mini Go zelfs in je broekzak. Toch kun je er volgens Mojogear vier apparaten tegelijk mee opladen via de ingebouwde kabels en extra usb-poorten. Denk bijvoorbeeld aan een iPhone, AirPods en een Apple Watch tegelijk (voor een MacBook is de Mini Go niet krachtig genoeg). Het led-display aan de voorkant is ook hier een fijne toevoeging.

Conclusie: Mojogear XL All-in-1 en Mini Go

Zowel de Mojogear XL All-in-1 als de Mojogear Mini Go is een goede keuze. Welke je kiest, hangt voornamelijk af van wat je ermee gaat doen. De XL is met 20.000 mAh veel krachtiger dan de Mini Go (10.000 mAh), maar die is ook groter, zwaarder en iets duurder. Het ligt er dus maar aan wat je belangrijker vindt. In beide gevallen zijn de ingebouwde kabels erg handig, net zoals het ingebouwde led-display. Ook wanneer je een wat oudere iPhone hebt, kun je deze powerbanks prima gebruiken om die op te laden. Draadloos opladen ontbreekt op beide toestellen. Wil je liever een MagSafe-oplossing voor je iPhone, dan zijn er alternatieven die daar beter op inspelen. MagSafe-powerbanks vind je uiteraard ook bij Mojogear!

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

