Deze Mario fotoprinter is tijdelijk véél goedkoper bij Bol (en die wil je hebben)

Yannick Chalkiopoulos
16 april 2026, 14:02
Fans van Mario en Nintendo opgelet! Je haalt deze Mario fotoprinter tijdelijk veel goedkoper bij Bol. Zo ziet die eruit!

Ben jij een liefhebber van Nintendo? En een groot fan van Mario? Dan kan deze fotoprinter niet ontbreken, die speciaal is ontwikkeld in het thema van Mario! Het gaat om de instax mini Link 3, waarvan Fujifilm een speciale editie heeft uitgebracht. De fotoprinter is voorzien van een Super Mario beschermhoes, om te vieren dat Mario 40 jaar bestaat. Bij het design zie je aan de voorzijde de iconische superheld, aan de achterzijde is dat juist een Vraagtekenblok.

Met deze hoes in het thema van Super Mario ziet de fotoprinter er niet alleen veel leuker uit, maar is het toestel ook beter beschermd tegen beschadigingen. Zo houdt de beschermhoes de printer veilig, dat vooral handig is als je de instax mini Link 3 ergens mee naar toe neemt. Waar je normaal 135 euro betaalt voor de speciale editie, krijg je de printer bij Bol nu voor slechts 99 euro. Klinkt dat goed? Bekijk hier waar je de speciale uitgave van de instax mini haalt:

Met de instax mini Link 3 druk je jouw favoriete foto’s direct af, zelfs als je niet thuis bent. De printer werkt met polaroid-fotopapier, waardoor het apparaat een klein en compact formaat heeft. Let wel op, want dit fotopapier moet je los aanschaffen bij de speciale Mario-editie van de fotoprinter. Je kunt het toestel opladen via de usb-c-poort, waarvoor je een kabel meegeleverd krijgt bij de printer.

Wil je niet alleen de fotoprinter een speciaal Mario-thema geven, maar ook de foto’s zelf voorzien van leuke effecten? Dat kan gemakkelijk met de Link for Nintendo Switch-app. Met deze applicatie kun je op de foto met Mario, Pikachu, Yoshi en andere karakters. Je kunt daarnaast stickers in het thema van Super Mario toevoegen én AR-effecten gebruiken bij het maken van foto’s via de app. Deze afbeeldingen print je vervolgens draadloos af met de instax mini Link 3.

Wil jij meer weten over Mario? Haal voor slechts 12,99 euro deze speciale uitgave over Mario in huis, waarin je alles leest over klassiekers als Super Mario Galaxy en Mario Kart!

Heb je andere foto’s die je wilt afdrukken vanaf je smartphone? Dan heb je met de instax mini Link 3 altijd een draadloze printer bij de hand. Door het compacte formaat neem je het apparaatje gemakkelijk overal mee naar toe. De fotoprinter is bovendien een leuke toevoeging aan feestjes, waarbij je foto’s ter plekke direct kunt afdrukken. Het printen van afbeeldingen werkt niet alleen via de Link for Nintendo Switch-app, maar ook via de speciale instax-app. Beide applicaties zijn gratis te gebruiken.

Ben je enthousiast over de Super Mario fotoprinter van Fujifilm? Wees er dan snel bij, want het gaat om een speciale editie van de printer. Zeker nu het toestel bij Bol is afgeprijsd is het de verwachting dat de voorraad er snel doorheen zal gaan. Je bespaart nu tijdelijk 35 euro bij Bol, het is niet bekend hoe lang de aanbieding nog geldt. Haal de speciale fotoprinter daarom zo snel mogelijk in huis, dat doe je hier:

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

