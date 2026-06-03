Thuiswerkers opgelet: deze draagbare monitor is spotgoedkoop

Ben je veel onderweg en wil je graag waar je ook bent op een groot scherm kunnen werken? Dan hebben we goed nieuws! Bij Amazon scoor je nu wel héél goedkoop een draagbare monitor. Hieronder vertellen we je er meer over.
Lees verder na de advertentie.
Hier scoor je hem voor minder dan 70 euro
Amazon verkoopt deze lichte, draagbare monitor die je eenvoudig overal mee naartoe neemt en in een handomdraai uitklapt. Daardoor is hij ideaal als extra scherm voor thuiswerken, gamen of het aansluiten van je smartphone. Het mooiste is dat je hem nu voor minder dan 70 euro in huis haalt: slechts 63,74 euro in plaats van 74,99 euro. Hieronder vertellen we je er meer over
Alles wat je wilt over deze compacte draagbare monitor
Deze 15,6 inch draagbare monitor is een praktische oplossing als extra scherm voor onderweg of thuis. Het scherm heeft een Full HD-resolutie en is uitgerust met een IPS-paneel, waardoor je profiteert van brede kijkhoeken en een goed zichtbaar beeld vanuit verschillende posities.
Je sluit de monitor eenvoudig aan via usb-c of mini-HDMI, waardoor hij compatibel is met laptops, smartphones en zelfs consoles zoals de Nintendo Switch en Steam Deck.
De verversingssnelheid ligt op 60 Hz, wat prima geschikt is voor kantoorwerk, het bekijken van video’s en casual gaming. De reactietijd is typisch voor een IPS-paneel in deze prijsklasse en niet specifiek gericht op snelle competitieve games. De helderheid ligt rond de 200 tot 250 nits, wat vooral geschikt is voor gebruik binnenshuis.
Daarnaast is de monitor voorzien van ingebouwde speakers en weegt hij ongeveer 700 gram. In combinatie met de meegeleverde cover die ook als standaard dient, is hij bovendien compact en makkelijk mee te nemen.
Alle specificaties op een rijtje
|Kenmerk
|Specificatie
|Schermformaat
|15,6 inch
|Resolutie
|1920 × 1080 (Full HD)
|Paneeltype
|IPS
|Verversingssnelheid
|60 Hz
|Kijkhoeken
|178°
|Helderheid
|± 200–250 nits
|Aansluitingen
|USB-C (beeld + voeding), mini-HDMI
|Voeding
|USB-C of externe USB-voeding
|Gewicht
|± 700–750 gram
|Audio
|Ingebouwde speakers
|Touchscreen
|Nee
|Compatibiliteit
|Windows, macOS, Android (met video-out), Steam Deck, Switch, consoles
|Gebruik
|Tweede scherm, reizen, werk, casual gaming
Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van iPhoned zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan iPhoned een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.