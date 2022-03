iPhone 12 mini is goedkoper dan ooit: hier vind je de beste aanbieding

Wil je een kleine een compacte iPhone, maar wel met een zo groot mogelijk scherm, Face ID en een kleine prijs? Dan moet je bij de iPhone 12 mini zijn. Dit zijn de beste aanbiedingen van het moment.

iPhone 12 mini: alles op een rij

De iPhone 12 mini stamt uit 2020 en was de eerste moderne én compacte iPhone die Apple in jaren had uitgebracht. Ondanks de komst van zijn opvolger, de iPhone 13 mini, is deze iPhone nog lang niet verouderd. Met de krachtige A14-chip behoort hij tot de beste telefoons van het moment. De vlotte hardware, ondersteuning voor MagSafe-accessoires, evenals het updatebeleid van Apple maken de iPhone 12 mini erg toekomstbestendig.

Vorig jaar hebben we al de prijsbesparing van de iPhone 12 mini in kaart gebracht. Inmiddels zijn de prijzen echter fors verder gedaald. En omdat Apple dit jaar hoogstwaarschijnlijk geen opvolger van de mini-iPhone gaat uitbrengen, is nu hét perfecte moment om toe te slaan.

De beste iPhone 12 mini aanbiedingen voor een los toestel

De prijs voor een los toestel is ruim 65 euro gedaald sinds juni 2021. De mogelijke besparing is echter afhankelijk aan de kleur toestel die je kiest. De rode variant is los het goedkoopst, de andere varianten schelen niet zo veel. Houd je niet van rood, dan is de neutralere witte variant de beste aanbieding. Deze beste twee aanbiedingen vind je hieronder

Liever een andere kleur? Check onze vergelijker voor de beste prijs per kleur:

iPhone 12 mini bij providers – bespaar tot 252 euro

Heb je liever een iPhone 12 mini aanbieding met abonnement? Dan kun je deze ook bij providers kopen. Je ontvangt dan een vaste korting op de toestelprijs. Deze blijft hetzelfde bij een kleine en grote bundel. Dat is interessant als je niet veel data, sms’jes en belminuten nodig hebt, maar wel een nieuwe iPhone voor een leuk prijsje wilt.

In juni 2021 betaalde je bij alle providers 672 euro voor het toestel. Maar inmiddels krijg je de iPhone 12 mini al vanaf 576 euro! De goedkoopste aanbieding hebben KPN en Vodafone, daar is de prijs in minder dan een jaar tijd met bijna 100 euro gedaald. Bij T-Mobile en Tele2 is besparing wat kleiner, maar ook daar ligt de prijs bijna 50 euro lager dan voorheen.

Providers doen naast de korting vaak ook nog extra aanbiedingen. Daarom verschilt het complete voordeel per provider. Bij Vodafone bespaar je het meest op het toestel. Daar betaal je 113 euro minder dan los bij Apple. Andere bekende providers zoals T-Mobile en Tele2 bieden een toestel voordeel van 65 euro. Bekijk de aanbiedingen hieronder:

Vodafone: tot 252 euro korting als je internet van Ziggo hebt

tot 252 euro korting als je internet van Ziggo hebt KPN: tot 10 euro korting per maand en € 48 extra toestelkorting

tot 10 euro korting per maand en € 48 extra toestelkorting Tele2: tot 11 euro korting per maand op je bundel

tot 11 euro korting per maand op je bundel T-Mobile: tot 12,50 euro korting per maand op je bundel

iPhone 12 mini bij telefoonwinkels – bespaar tot 191 euro

De online telefoonwinkels zijn interessant wanneer je veel data, minuten en sms’jes in je abonnement opneemt. Het toestelvoordeel wordt bij een grotere bundel namelijk ook groter. Zo haal je het meeste voordeel voor een iPhone 12 mini bij een unlimited abonnement. Wederom maakt ook de kleur verschil – wij hebben altijd de goedkoopste gepakt. Bekijk hieronder de beste deals bij webshops:

iPhone 12 mini met Vodafone bij GSMweb – bespaar 191 euro

Bij GSMweb betaal je 274 euro minder voor de iPhone 12 mini in combinatie met een Vodafone abonnement. Met digitale TV en internet van Ziggo ontvang je nog eens 5 euro korting op een Red-abonnement, een extra TV-pakket en Safe online.

iPhone 12 mini met T-Mobile bij GSMweb – bespaar 143 euro

Niet de meeste korting, maar ook zeker niet weinig. Bij GSMweb ontvang je 143 euro toestelkorting op een iPhone 12 mini met een T-Mobile-abonnement. Als je meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile of T-Mobile Thuis hebt lopen krijg je hier bovenop 2,50 euro korting per maand. En omdat je een unlimited-abonnement afsluit, betaal je met het klantvoordeel van T-Mobile maar 25 euro per maand.

iPhone 12 mini met Tele2 bij GSMweb – bespaar 131 euro

Ook Tele2 een voordelige optie voor je iPhone 12 mini met abonnement. Ook deze vind je bij GSMweb en je bespaart 131 euro op de toestelprijs en krijgt extra’s zoals 5 euro korting op je factuur wanneer je T-Mobile Thuis internet hebt.

iPhone 12 mini met KPN bij Belsimpel – bespaar 119 euro

Ten slotte heeft Belsimpel nog een mooie aanbieding voor de iPhone 12 mini in combinatie met een abonnement bij KPN. Als je ook internet thuis hebt van KPN of Telfort/XS4ALL krijg je nog eens tot 7,50 euro korting op je mobiele abonnement, 5 euro korting op Spotify/Film1 of ESPN Compleet en een gratis Pluspakket voor TV van KPN.

Refurbished als alternatief voor een los toestel

Haal je het toestel toch liever los in huis, maar vind je de kosten te hoog? Dan kun je ook nog kiezen voor een refurbished alternatief. Inmiddels haal je de iPhone 12 Mini refurbished al vanaf 499 euro in huis, en bespaar je zo ook 100 euro op de aanschaf van een nieuw toestel.

Meer over de iPhone 12

De iPhone 12 mini is een opvallend compacte smartphone met een 5,4 inch-scherm. Ondanks dat presteert het apparaat net zo goed als de grotere (en duurdere) iPhone 12. Het toestel heeft een fraai scherm, razendsnelle Apple-chip, dubbele camera en ondersteuning voor draadloos opladen. Wil je meer weten over de iPhone 12? Check dan onze uitgebreide iPhone 12 mini review en videoreview.