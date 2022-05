De beste iPhone-aanbiedingen en deals van dit moment

Heb jij je vakantiegeld al binnen? Er lopen nu verschillende acties bij providers en shops met toffe deals voor iPhone-gebruikers. Wij hebben het internet afgestruind voor de beste deals en de beste iPhone-aanbiedingen al voor je op een rij gezet!

De beste iPhone-deals van dit moment

Wanneer je jouw vakantiegeld hebt gekregen, is het een prima moment om jezelf een keer te verwennen. Wat dacht je van een nieuwe iPhone? Of misschien een Apple Watch? Wij hebben de beste iPhone-aanbiedingen en deals al voor je bij elkaar gezet. Shoppen maar!

Top 5 populaire deals

Ben je toe aan een nieuwe iPhone? Dan hebben we goed nieuws. Wij hebben de beste deals voor je bij elkaar gezocht voor de iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 12 en iPhone 12 mini. Er is dus voor ieder wat wils!

iPhone 13 en iPhone 13 Pro-deals

De iPhone 13 (Pro) is hét nieuwste stokpaardje van de iPhone-serie. Het toestel is sneller dan zijn voorganger en ook de camera is verbeterd. De iPhone 13 is verkrijgbaar in allerlei frisse kleuren, heeft 5G en de nieuwe A15-chip.

De Pro-versie heeft een aantal voordelen ten opzichte van de standaard iPhone 13. Het belangrijkste is de camera. De iPhone 13 Pro heeft drie camera’s achterop, de iPhone 13 heeft er twee. Naast de groothoek- en ultragroothoeklens van de iPhone 13 heeft de Pro ook een telelens. Deze wordt ook wel ‘zoomlens’ genoemd, omdat je ‘m gebruikt om in te zoomen zonder kwaliteitsverlies.

Hieronder vind je de beste deals voor de iPhone 13 en iPhone 13 Pro.

iPhone 12-deals

De iPhone 12 is ondanks de komst van de iPhone 13 nog steeds een aantrekkelijk toestel. De A14 Bionic-hip is krachtig, hij heeft 5G-ondersteuning en er is een schitterend oled-scherm. Ook is het uiterlijk vrijwel hetzelfde als bij de iPhone 13. Hieronder vind je de beste deals voor de iPhone 12.

iPhone 12 mini-deals

De iPhone 12 mini stamt uit 2020 en was de eerste compacte én moderne iPhone die Apple in jaren had uitgebracht. Ondanks de komst van zijn opvolger, de iPhone 13 mini, is deze iPhone nog lang niet verouderd. Met de krachtige A14-chip behoort hij tot de beste telefoons van het moment. Check snel de beste iPhone 12 mini-deals hieronder.

De beste overige deals

Behalve iPhones zijn er ook verschillende andere deals voor Apple-fans te vinden. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Apple Watch, een Macbook Pro 2020 of een toffe draadloze speaker van Sonos? Hieronder vind je onze toplijst!

De beste Sim Only-deals

Ook bij de Sim Only-deals zijn er veel toffe aanbiedingen te vinden. Zo krijg je bij veel abonnementen een leuk extraatje in de vorm van onder andere een koptelefoon, een tegoedbon of een Bang & Olufssen-speaker. Let op: de actie is alleen geldig op alle 1- en 2-jarige sim only-abonnementen, voor zowel nieuwe als verlengende klanten.

Als klant bij Vodafone of KPN kun je tijdens tijdens de ‘Slimme keuze weken’ van Mobiel.nl kiezen voor een van de volgende acties door de kortingscode toe te voegen in de winkelwagen:

Hollandsnieuwe, Budget Mobiel, Lebara en Simyo hebben de volgende acties:

Ook bij Belsimpel zijn er verschillende leuk deals te vinden. Door nu een Sim Only-abonnement te nemen krijg je toffe extra’s.

