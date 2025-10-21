Deze populaire dongle maakt nu ook CarPlay draadloos (voor deze prijs)

Een populaire dongle die eerder alleen voor Android beschikbaar was, maakt nu óók CarPlay draadloos! Voor deze prijs haal je de dongle in huis.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dongle voor CarPlay én Android Auto

Er is een nieuwe dongle voor CarPlay beschikbaar! In 2024 bracht AAWireless een dongle uit voor Android Auto. De AAWireless Two-dongle werkte lange tijd alleen met Android Auto, maar is nu vernieuwd. Het merk heeft de AAWireless Two Plus uitgebracht, die voor Android Auto én CarPlay ondersteuning biedt. Zo heb je nog maar één dongle nodig om Android-toestellen en iPhones met je auto te verbinden.

AAWireless biedt daarmee de oplossing voor gezinnen met Android-telefoons én iPhones. Ga je binnenkort met vrienden op reis in de auto? Ook dan is de AAWireless Two Plus onmisbaar, want alle telefoons kunnen probleemloos met de dongle verbinden. Zo hoef je niet meer te wisselen van kabel of dongle tijdens je autorit. Je haalt de AAWireless Two Plus voor slechts 59,99 euro in huis. Bekijk de dongle hier:

AAWireless Two Plus

AAWireless Two is al lange tijd een populaire dongle voor Android Auto, maar is nu ook beschikbaar voor CarPlay. Het apparaatje werkt met apparaten die draaien op Android 11 en nieuwer, of met de iPhone X en nieuwer. De dongle beschikt over een handige knop die meerdere functies heeft. Met de button koppel je een nieuwe telefoon, wissel je naar een andere smartphone of zet je de dongle op stand-by. Aan de AAWireless Two Plus kun je een onbeperkt aantal telefoons koppelen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het installeren van de dongle is eenvoudig, nadat je de kabel hebt verbonden met de auto is de verbinding met je smartphone zo gemaakt. AAWireless heeft een eigen applicatie ontwikkeld, waarvan alle functies gratis te gebruiken zijn. Het apparaatje is met een afmeting van slechts 5,5 × 3,5 × 1,5 centimeter enorm compact, dus de dongle neemt weinig ruimte van je wagen in beslag. De populaire CarPlay-dongle wordt geleverd met een usb-c naar usb-a kabel, die hoef je niet apart aan te schaffen.

Wireless-app voor zowel Android Auto als CarPlay.

CarPlay draadloos gebruiken

Heb jij een auto met ondersteuning voor CarPlay? De kans is dan groot dat je jouw iPhone nog bekabeld moet aansluiten. Alleen de nieuwste wagens hebben een draadloze verbinding met CarPlay. Het aanschaffen van een dongle is een eenvoudige manier om CarPlay zonder kabel te gebruiken. Bij de AAWireless Dongle Two Plus is het grote voordeel dat deze ondersteuning biedt voor Android Auto en CarPlay.

Met deze populaire dongle is het geen probleem meer om verschillende telefoons met CarPlay of Android Auto te verbinden. Dat is niet alleen handig bij gezinnen of vriendengroepen, maar ook als je bijvoorbeeld moet wisselen tussen een privé- en werktelefoon. Voor slechts 59,99 euro maak je de verbinding met je auto volledig draadloos. Klinkt dat goed? Hier kun je de AAWireless Two Plus bestellen!

Meer CarPlay-nieuws