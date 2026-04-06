Pas op: neppe versie van WhatsApp gaat rond (en die is héél gevaarlijk)

Opgelet als je WhatsApp gebruikt, want Meta waarschuwt dat een neppe versie van de berichtendienst rondgaat. Zo blijf je veilig!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meta deelt waarschuwing

Heb jij recent een nieuwe versie van WhatsApp op je iPhone gedownload? Dan moet je goed opletten, want Meta waarschuwt dat een neppe versie van WhatsApp voor iOS rondgaat. Volgens WhatsApp hebben inmiddels tweehonderd gebruikers deze gevaarlijke versie van de berichtendienst geïnstalleerd. Het gaat vooral om gebruikers in Italië, die nu een waarschuwing hebben ontvangen in WhatsApp.

WhatsApp heeft verder weinig details gedeeld over de slachtoffers, die de neppe versie van de berichtendienst hebben geïnstalleerd. Wel is duidelijk dat het ook om gebruikers buiten Italië gaat, maar WhatsApp laat in het midden in welke landen de valse applicatie nog meer is geïnstalleerd. Alle gebruikers met de verkeerde app zijn uitgelogd door WhatsApp en zien een waarschuwing bij het openen van de software. Dat ziet er als volgt uit:

Gevaarlijke versie van WhatsApp

De neppe versie van WhatsApp werkt hetzelfde als de oorspronkelijke applicatie en heeft ook een soortgelijk ontwerp. Het is voor gebruikers moeilijk om de valse variant van de authentieke applicatie te onderscheiden, waardoor het belangrijk is dat je WhatsApp alleen via betrouwbare kanalen installeert. De neppe versie van WhatsApp was niet verkrijgbaar in de App Store, maar was alleen te installeren via derde partijen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is niet bekend welke partijen dit precies zijn, vermoedelijk zijn dit onbetrouwbare websites die de valse applicatie aanbieden. Het is in ieder geval wél bekend dat het om een gevaarlijke versie van WhatsApp gaat, waarmee spyware wordt verspreid. Dit is schadelijk software die zonder je toestemming op je iPhone wordt geïnstalleerd om gegevens te verzamelen. Zo krijgt de neppe versie van WhatsApp mogelijk niet alleen toegang tot al je berichten, maar ook tot andere persoonlijke gegevens op je iPhone.

Zo blijf je veilig

Het is inmiddels duidelijk dat een Italiaans bedrijf achter de neppe versie van WhatsApp zit. WhatsApp heeft aangekondigd juridische stappen te nemen tegen dit bedrijf, om te voorkomen dat de gevaarlijke versie van de berichtendienst verder wordt verspreid. Twijfel jij of je de juiste applicatie van WhatsApp gebruikt? Ga dan naar de App Store, zoek naar ‘WhatsApp’ en tik op ‘Open’ of ‘Download’. Op die manier weet je zeker dat je de authentieke versie van WhatsApp uit de App Store op je iPhone hebt staan.

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. 9.2 (896.601 reviews) Gratis via App Store via App Store

WhatsApp heeft aangegeven dat honderden gebruikers de neppe versie van de berichtendienst hebben geïnstalleerd. Heb je recent geen nieuwe uitvoering van WhatsApp geïnstalleerd? In dat geval zijn je gegevens hoogstwaarschijnlijk veilig, zeker als je niet bent uitgelogd bij WhatsApp. Heb je wél een versie van WhatsApp geïnstalleerd via een andere weg dan de App Store? Verwijder deze applicatie dan direct van je iPhone en installeer WhatsApp opnieuw uit de App Store om veilig te blijven.

Wil je meer weten over WhatsApp? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!