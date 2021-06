Philips Hue-app krijgt gigantische update: 5 verbeteringen op een rij

De Philips Hue-app heeft een forse update gekregen. De app voor slimme verlichting heeft een nieuw design, is slimmer geworden en overzichtelijker. Dit zijn de belangrijkste verbeteringen in de nieuwe Philips Hue-app.

We zijn inmiddels aanbeland bij de vierde versie. De update voor Philips Hue rolt vanaf nu uit, maar het kan een paar dagen duren voordat jij met de nieuwe versie aan de slag kunt. Het is de grootste update in lange tijd en daarom hebben we de belangrijkste verbeteringen op een rij gezet.

1. Nieuw thuisscherm

Allereerst is het thuisscherm van de Philips Hue-app op de schop gegaan. Voortaan krijg je hier een overzicht van alle slimme verlichting in jouw huis te zien. Zo kun je bijvoorbeeld direct de lampen bedienen in je woonkamer, gamekamer of een door jou persoonlijke ingestelde zone.

Ook tof: je kunt de indeling zelf aanpassen. Op die manier kun je jouw favoriete kamer (waar je bijvoorbeeld de meeste tijd doorbrengt) helemaal bovenaan plaatsen.

2. Maak kennis met Automatiseringen

Verder hebben de Routines een nieuwe naam gekregen: Automatiseringen. Het idee blijft echter hetzelfde en je bestaande routines worden dan ook direct omgezet als je de nieuwe Philips Hue-app voor het eerst opent.

Automatiseringen zijn trouwens slimmer dan de Routines van voorheen. Ze houden bijvoorbeeld rekening met de anderen in huis. Als je huisgenoten ook gebruikmaken van de Hue-verlichting, gaan de lampen bijvoorbeeld pas uit op het moment dat iedereen van huis is.

3. Geen widgets en Apple Watch-apps meer

De update voor de Philips Hue-app voegt niet alleen functies toe: er wordt ook afscheid van bepaalde dingen genomen. De Apple Watch-app en de Hue-widgets zijn namelijk verdwenen.

Wil je je smart verlichting alsnog automatiseren? Dan moet je dit via de Opdrachten-app van Apple zelf doen. Uiteraard kun je wel weer een widget van deze app op je iPhone-thuisscherm plaatsen, waardoor je ongeveer hetzelfde effect hebt.

4. Meer overzicht

In de vorige versie van de Philips Hue-app moest je met een knop wisselen tussen lampen en scènes, maar nu staan deze in hetzelfde venster. Dat is handig, want hierdoor kun je de verlichting makkelijker en sneller bedienen.

5. Uitbreidingen op komst

Signify, de maker van de Philips Hue-app, zegt in totaal meer dan 100 grote en kleine verbeteringen te hebben doorgevoerd. Het programma werkt bijvoorbeeld beter voor smart homes die meerdere bridges gebruiken en je kunt aan de slag met Hue Labs. Enthousiaste Hue-gebruikers kunnen hierdoor aan de slag met experimentele Automatiseringen.

Verder belooft Signify dat het niet bij deze update blijft. Later dit jaar wordt de Philips Hue-app namelijk uitgebreid met allerlei nieuwe functies, zoals de toevoeging van ‘Dynamische scènes’. Hiermee kun je de verlichting in een kamer of zone straks door verschillende kleuren laten gaan.

