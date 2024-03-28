Refurbished iPad mini 4 kopen: vergelijk alle prijzen en vind de beste deal!

Refurbished iPad mini 4 kopen: alles wat je moet weten

De iPad mini 4 is de kleinste tablet in het assortiment van Apple. De iPad mini 4 is in het najaar van 2015 gereleased voor een adviesprijs van 399 euro. Inmiddels zijn de prijzen gezakt en is de iPad 4 mini refurbished erg voordelig te verkrijgen. Verder beschikt de iPad mini 4 over een A8-processor, een Touch ID-vingerafdrukscanner, twee camera’s met 1,2 en 8 megapixel en optionele 4G-ondersteuning. De refurbished iPad Mini 4 is erg licht van gewicht en ideaal om makkelijk mee te nemen. Goed nieuws is dat de iPad Mini 4 ook iPadOS als besturingssysteem krijgt, waardoor je dus nog verzekerd bent van updates.

Waar moet je op letten bij het kopen van de iPad mini 4 refurbished?

Bij het kopen van een refurbished iPad mini 4 zijn er een aantal dingen waar je op moet letten. Onze filters helpen jou om een goede keus te maken. Hieronder adviseren we hoe je tot de beste refurbished deal komt:

Geheugen: Je hebt de mogelijkheid uit 16, 64 of 128GB aan opslagruimte. Hoe groter de interne opslag is, hoe hoger de prijs ook zal zijn.

Je hebt de mogelijkheid uit 16, 64 of 128GB aan opslagruimte. Hoe groter de interne opslag is, hoe hoger de prijs ook zal zijn. Kleur: De iPad 4 mini is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs, goud en zilver. Alle kleuren zijn refurbished goed verkrijgbaar.

De iPad 4 mini is in de volgende kleuren verkrijgbaar: spacegrijs, goud en zilver. Alle kleuren zijn refurbished goed verkrijgbaar. Conditie: De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de refurbished iPad mini 4 heeft, hoe groter de prijsbesparing is.

De conditie geeft de uiterlijke staat van de tablet weer. Hoe meer gebruikerssporen de refurbished iPad mini 4 heeft, hoe groter de prijsbesparing is. Garantie: Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder.

Al onze partijen bieden minimaal 2 jaar garantie op een refurbished iPad. Let wel op de afwijkende onderdelen op het garantietermijn, deze verschillen per aanbieder. Levertijd: Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt.

Advies is om te kiezen voor een refurbished iPad met een korte levertijd. Daarmee voorkom je dat je vooraf betaalt en lang op je toestel moet wachten, of dat levering uitblijft doordat een partij in financiële problemen raakt. Shopwaardering: Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is.

Filter op een minimale shopwaardering als eerdere ervaringen van klanten voor jou belangrijk is. Cellular (4G): Een Cellular-model geeft je de mogelijkheid om ook buiten bereik van een wifi-netwerk gebruik te kunnen maken van mobiel internet met 4G. Hiervoor dien je wel een abonnement af te sluiten. De prijs van deze Cellular-versie is hoger dan de wifi-versie.

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Alternatieven voor de refurbished iPad mini 4?

Refurbished iPad Air 2: Wil je liever een groter scherm maar wel vergelijkbare specificaties? Dan is de refurbished iPad Air 2 een interessant alternatief. Deze iPad is verkrijgbaar voor een gelijkwaardig budget en is nog een stuk lichter en dunner dan de iPad Mini 4.