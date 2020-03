Na drie iPhones in 2018 en 2019 brengt Apple dit jaar naar verwachting maar liefst vijf nieuwe iPhones uit. In onze nieuwste video praten we je bij over onze verwachtingen, en de verschillen en overeenkomsten tussen de toestellen.

Video: vijf nieuwe iPhones in 2020

Genoeg keuze dit jaar wat betreft nieuwe iPhones. Eerst verschijnt de iPhone SE 2, waarschijnlijk in maart. Maar dat is nog niet alles: volgens meerdere bronnen brengt Apple in september nog vier nieuwe toestellen uit.

In bovenstaande video nemen we de vijf iPhones één voor één met je door. De iPhone SE 2 wordt het nieuwe instapmodel, dat qua uiterlijk lijkt op de iPhone 8, maar net zo snel wordt als de iPhone 11 (Pro). Meer hierover lees je in het overzicht met verwachtingen voor de iPhone SE 2.

In september kunnen we de logische opvolgers van de iPhone 11, iPhone 11 Pro en de iPhone Pro Max verwachten. Daar wordt nog een kleiner toestel met 5,4 inch-scherm aan toegevoegd.

De komende weken komen we ongetwijfeld nog meer te weten over de SE 2 en de iPhone 2020-serie. Houd iPhoned dus goed in de gaten, dan ben je als eerste op de hoogte van de laatste geruchten en nieuwe informatie. Dat kan via de website, onze iPhoned-app en de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.