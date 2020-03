Deze maand is het zover: het Apple maart-event staat voor de deur. Hopelijk wordt hier de langverwachte Apple AirTag onthuld. Benieuwd naar onze verwachtingen voor dit handige apparaatje? In onze nieuwe video geven we je een overzicht.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple AirTag video: onze verwachtingen

De AirTag is een bluetooth-tracker die een signaal stuurt naar je iPhone. Door de tracker in je rugzak te stoppen of aan je sleutelbos te hangen, kun je op je iPhone precies zien waar jij je spullen hebt gelaten.

Door geruchten uit verschillende hoeken kunnen we al voorzichtig onze verwachtingen uitspreken van het handige apparaatje. In onze nieuwste video hieronder (en bovenaan dit artikel) zetten we al onze voorspellingen op een rij.

Zo krijgt de AirTag een centrale plek in de Zoek Mijn-app, wordt de Tag stof- en waterdicht en zit er mogelijk een AR-functie op. Volgens meerdere analisten kunnen we de AirTag tijdens het maart-event verwachten. Check ook onze video met verwachtingen voor Apples maart-event, waarin we bijvoorbeeld de iPhone SE 2 en iPad Pro 2020 bespreken.

iPhoned op YouTube

Op ons YouTube-kanaal plaatsen we wekelijks een nieuwe video. De ene keer geven we je een handige, praktische tip om meer uit je Apple-apparaten te halen, terwijl we de andere keer nieuwe Apple-producten reviewen. Abonneer op ons kanaal om geen enkele video te missen!

De komende weken komen we ongetwijfeld nog meer te weten over het Apple maart-event. Houd iPhoned dus goed in de gaten, zodat je als eerste op de hoogte bent van de laatste geruchten en nieuwe informatie. Dat kan via de website, onze iPhoned-app en de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.