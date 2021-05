Wil jij je huis slim maken? Dan heb je twee opties: een smart home bouwen met Apple HomeKit, of Google Home. In deze video leggen we de verschillen uit en vertellen we welk platform jij moet hebben.

Lees verder na de advertentie.

Apple HomeKit vs Google Home video

Het is woonmaand op iPhoned. De hele maand mei staat in het teken van (slim) wonen. Wie haar of zijn huis slim wil maken, moet direct aan het begin al een belangrijke beslissing maken. Gaan we voor Apple HomeKit, of kiezen we voor Google Home?

Daarom is het tijd voor een vergelijking. In bovenstaande video leggen we kort maar krachtig uit wat je met beide systemen kunt. We staan vooral stil bij de verschillen zodat jij weet welk smart home-systeem het best bij jouw wensen past.

Samenvattend is Apple HomeKit de beste optie voor echte Apple-gezinnen. Is er geen Android-apparaat in jouw huis te vinden en zweer je bij Apple? Dan is HomeKit de logische keuze, al ben je wel ietwat beperkt in het samenstellen van je smart home. Lang niet alle slimme tv’s, deurbellen en lampen kunnen met Apples systeem overweg.

Wanneer je voor Google Home moet kiezen

Gezinnen die zowel Android als Apple gebruiken hebben waarschijnlijk meer aan Google Home. Je kunt de Home-app, die nodig is voor het instellen en bedienen van smart home-apparatuur, bijvoorbeeld op zowel Android als iOS downloaden. Bij Apple HomeKit is dit niet het geval: de noodzakelijke Woning-app is niet beschikbaar op Android.

Ook heb je bij Google Home veel meer keuze. Googles smart home-platform wordt ondersteund door meer dan 30,000 apparaten, terwijl HomeKit rond de 1000 schommelt.

iPhoned op YouTube

Bedankt voor het kijken naar onze HomeKit-video! Wil je op de hoogte blijven van nieuwe video’s? Abonneer je dan gratis op ons YouTube-kanaal. We plaatsen wekelijks een nieuwe video.

De ene keer voelen we een nieuw product aan de tand, zoals onlangs de AirTag. Andere keren geven we je handige tips om net iets meer uit je iPhone te halen, zoals hoe je Face ID (gezichtsherkenning) gebruikt wanneer je een mondkapje draagt.