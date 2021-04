De grote iPhone-software-update komt eraan! In onze nieuwe video blikken we vooruit op iOS 15, dat begin juni wordt aangekondigd. Kijk je mee?

Lees verder na de advertentie.

iOS 15 video: onze verwachtingen op een rijtje

7 juni is het zover. Dan vindt WWDC 2021 plaats, waar Apple updates voor al haar softwareversies aankondigt. Ster van de show is zonder twijfel iOS 15. De nieuwe iPhone-update komt de laatste weken regelmatig voorbij in geruchten en in onderstaande video blikken we alvast vooruit.

Het lijkt er bijvoorbeeld op dat de iPhone-software een nieuw design krijgt. Hierdoor komt het ontwerp van de Mac en iPhone meer bij elkaar te liggen. Ook lijkt het logisch dat Apple de met iOS 14 geïntroduceerde widgets gaat verbeteren, bijvoorbeeld door ze interactiever en ‘slimmer’ te maken.

Verder lijkt de tijd rijp voor een volwaardige wachtwoorddienst van Apple. Met de Sleutelhanger heeft het bedrijf de basis hiervoor al in huis. Daarover gesproken: iOS 15 gaat zich waarschijnlijk nog meer op privacy focussen dan nu het geval is. Bij iedere iOS-update introduceert Apple immers meerdere functies om de gegevens van haar gebruikers te beschermen.

Volg ons op YouTube

Wekelijks plaatst iPhoned een nieuwe video op YouTube. Onlangs zetten we bijvoorbeeld de beste iPhone-apps en CarPlay-apps op een rij, maar we nemen ook regelmatig de tijd om een nieuw product flink aan de tand te voelen. Kijk maar naar onze AirPods Max review. Verder blikken we regelmatig vooruit, zoals naar de iPhone 13.

Wil je op de hoogte blijven van onze video’s? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Vergeet onze video’s ook niet te liken, want hiermee help je ons enorm. Bedankt voor het kijken en tot de volgende!