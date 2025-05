Je zoekopdrachten in Safari automatisch verbergen doe je zo

Ook al heb je niets te verbergen, sommige dingen houd je liever voor jezelf – sinds iOS 18.4 moet je daar in Safari wel iets voor aanpassen.

Zoekopdrachten in Safari automatisch verbergen

Sinds iOS 18.4 toont Safari namelijk een overzicht van alle recente zoekopdrachten die je hebt uitgevoerd in de mobiele webbrowser. Dat betekent dat iedereen die naar je scherm kijkt dat kan zien. Dat is misschien niet per se erg, maar tegelijkertijd hebben ze er natuurlijk ook niets mee te maken.

Het gebeurt wanneer je een nieuw tabblad in Safari opent en op de zoekbalk tikt om een URL of zoekterm in te voeren. Er verschijnt een lijst met recente zoekopdrachten die daar blijft staan totdat je begint met typen. De lijst verschijnt ook als je naar de zoekbalk gaat en op de X-knop rechts tikt om de huidige URL te wissen. We laten je in twee eenvoudige stappen zien hoe je deze lijst in Safari automatisch kunt verbergen.

1. Ga naar de instellingen

Open de app Instellingen en tik helemaal beneden op ‘Apps’. De apps in de lijst staan op alfabetische volgorde, dus je kunt naar beneden scrollen om Safari te vinden, op de letter ‘S’ tikken in het menu aan de rechterkant van het scherm, of de zoekbalk gebruiken. Tik op Safari als je de app gevonden hebt om naar de instellingen te gaan.

2. Schakel ‘Toon recente zoekacties’ uit

Om je zoekopdrachten in Safari automatisch te verbergen, scrol je naar beneden tot je het onderdeel ‘Zoek’ tegenkomt. Daaronder zie je de optie ‘Toon recente zoekacties’. Zet de schakelaar die erachter staat uit zodat die niet langer groen is.

Op deze manier kun je alles wat je in Safari hebt opgezocht automatisch verbergen. Je zoekacties worden dus niet meer in een lijst weergegeven.

