Deze verborgen functie maakt de Agenda-app op je iPhone véél handiger

Apple heeft de Agenda-app op de iPhone in iOS 26 van een verborgen functie voorzien, die heel handig is. Zo werkt de nieuwe feature!

Verborgen functie iPhone-agenda

De Agenda-app op de iPhone heeft er een handige nieuwe functie bij! Apple heeft iOS 26 in september uitgebracht, waarmee veel veranderingen naar de iPhone komen. Vrijwel alle standaard applicaties van Apple zijn uitgebreid met verbeteringen en meer features. Dat geldt ook voor de Agenda-app, die in iOS 26 een verborgen extra functie heeft gekregen. Het is veel eenvoudiger geworden om evenementen aan de agenda toe te voegen.

Ga je binnenkort naar een concert of sportwedstrijd? Of ben je een ander evenement aan het plannen? Je hoeft deze voortaan niet meer handmatig toe te voegen aan de agenda op je iPhone. In plaats daarvan maak je een screenshot van het evenement, met behulp van Apple Intelligence wordt deze vervolgens automatisch in je agenda gezet. Benieuwd hoe deze verborgen functie van de Agenda-app werkt? Wij leggen je uit waar je de nieuwe optie vindt.

Zo werkt de nieuwe functie

Om een evenement met behulp van Apple Intelligence aan je agenda toe te voegen moet je iOS 26.1 op je iPhone geïnstalleerd hebben. Is jouw iPhone bijgewerkt naar deze softwareversie? Zorg er dan ook voor dat Apple Intelligence is ingeschakeld. Alleen dan kun je de verborgen functie voor de Agenda-app op je iPhone gebruiken. Die vind je vervolgens op de volgende manier:

Ontgrendel je iPhone; Zoek het evenement op dat je aan de agenda wilt toevoegen; Maak een screenshot van het evenement; Een screenshot maak je door de vergrendel- en onderste volumeknop tegelijk in te drukken. Tik onder de schermopname op ‘Markeer om te zoeken’; Kies voor ‘Zet in Agenda’; Selecteer tot slot ‘Maak activiteit aan’.

Met deze verborgen functie voor de iPhone-agenda is het veel eenvoudiger om evenementen op te slaan. Kloppen gegevens niet bij het toevoegen van de gebeurtenis? Tik dan op ‘Wijzig’ in plaats van ‘Maak activiteit aan’. Je kunt daar zelf de naam en tijd van het evenement aanpassen. Zo weet je zeker dat de activiteit op de juiste manier in de Agenda-app verschijnt.

Meer over de Agenda-app

De Agenda-app op de iPhone heeft er dus een handige verborgen functie bij in iOS 26.1. Let wel op, want deze verbetering is onderdeel van Apple Intelligence. Alle nieuwe functies van Apple Intelligence zijn sinds iOS 26.1 beschikbaar in het Nederlands, maar niet alle iPhones werken met de nieuwe techniek. Voor Apple Intelligence heb je een iPhone 15 Pro of nieuwer nodig. Eerdere toestellen hebben geen ondersteuning voor Apple Intelligence.

Het toevoegen van evenementen aan de Agenda-app is met de verborgen functie een stuk eenvoudiger geworden. Gebruik je de standaard Agenda-app van je iPhone regelmatig en ben je benieuwd hoe je de applicatie nog beter maakt? Lees dan snel verder, want met deze functie maar je de Agenda-app op je iPhone (en iPad) veel overzichtelijker!