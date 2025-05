6 tips die erg handig zijn als je pas net bent overgestapt naar Signal

WhatsApp en Signal lijken misschien op elkaar, maar als je pas net bent overgestapt naar Signal zijn deze iPhone-tips geen overbodige luxe.

Tips voor als je bent overgestapt naar Signal

Signal is een volwaardig alternatief voor WhatsApp en heeft bovendien privacy een stuk hoger in het vaandel staan. Reden genoeg om samen met je vrienden over te stappen. Deze iPhone-tips helpen je gelijk een eind op weg.

1. Gebruikersnaam instellen

Je kunt in Signal een gebruikersnaam instellen. Mensen kunnen je dan berichten sturen via die gebruikersnaam zodat je je telefoonnummer niet hoeft te geven. Wanneer je een gebruikersnaam aanmaakt, is die niet zichtbaar op je profiel. Om een gebruikersnaam in te stellen volg je deze stappen:

Open Signal en tik linksboven op je profielfoto; Tik op ‘Instellingen’ en tik weer op je profielfoto; Nu tik je op ‘Gebruikersnaam’ en dan op ‘Gebruikersnaam instellen’; Voer de gewenste naam in en tik rechtsboven op ‘Gereed’.

2. Pas het uiterlijk aan

Om Signal wat persoonlijker te maken, kun je een en ander aanpassen. Denk aan de kleur van de achtergrond en van de tekstballonnen in chats. Ga hiervoor weer naar de Instellingen en tik op ‘Uiterlijk’. Tik nu op ‘Chatkleur & -achtergrond’ en pas de instellingen naar wens aan.

3. Verdwijnende berichten

Net als in WhatsApp kun je in Signal ook berichten versturen die na een bepaalde tijd automatisch weer verdwijnen. Die functie heet hier dan ook ‘Verdwijnende berichten’. Om dit in te stellen, ga je weer naar de Instellingen en tik je op ‘Privacy’. Vervolgens tik je op ‘Verdwijnende berichten’. Stel een tijd in en tik rechtsboven op ‘Instellen’. Deze instelling geldt nu voor alle nieuwe chats die je zelf start.

Je kunt ‘Verdwijnende berichten’ ook toevoegen aan bestaande chats. Daarvoor open je de gewenste chat en tik je helemaal bovenin op de naam van de contactpersoon. Tik vervolgens op ‘Verdwijnende berichten’ en stel weer een tijd in.

4. App-vergrendeling

Wil je voorkomen dat iemand met toegang tot jouw iPhone zomaar je Signal-berichten kan lezen? Vergrendel de app dan met Face ID. Ga daarvoor naar de Instellingen, tik op ‘Privacy’ en schakel onder ‘App-beveiliging’ de optie ‘Appvergrendeling’ in. Kies achter ‘Inactiviteitsduur voor appvergrendeling’ nog de gewenste tijdsduur.

5. Oproepen omleiden

Bellen via Signal is net zo gemakkelijk als via WhatsApp. Nadeel is wel dat dan ongemerkt standaard je IP-adres wordt vrijgegeven. Wil je dat niet, dan kun je de oproep omleiden. Ga hiervoor wederom naar de Instellingen, tik op ‘Privacy’ en dan op ‘Geavanceerd’. Schakel de optie ‘Alle oproepen omleiden’ in.

6. Signal op je Mac

Je kunt Signal ook op je Mac gebruiken, zodat je tijdens het werk of studeren niet afgeleid wordt door je iPhone. Download de app via de website en volg de stappen van de installatie. Daarna ga je in de iPhone-app naar de Instellingen, tik je op ‘Gekoppelde apparaten’ en kies je ‘Een nieuw apparaat koppelen’. Scan de QR-code en je berichten verschijnen op je Mac!

