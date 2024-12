iPhone-tips om het nieuwe jaar zo goed mogelijk mee te beginnen

Een goede start van het nieuwe jaar is altijd een goed idee. Daarom deze keer iPhone-tips om het nieuwe jaar zo goed mogelijk te beginnen!

iPhone-tips om het nieuwe jaar goed te beginnen

Of je nu al goede voornemens hebt gemaakt of niet, je iPhone kan je helpen. Deze iPhone-tips helpen je met het maken en volhouden van goede voornemens, met afvallen, sporten en zelfs stoppen met roken!

1. Goede voornemens maken en volhouden met Griply

Met Griply wordt het heel gemakkelijk om goede voornemens (doelen) te maken en vol te houden. Je voortgang houd je heel overzichtelijk bij met grafieken. Griply is geschikt voor alle soorten doelen. Of je nou wilt afvallen, meer wilt sporten, minder eten, stoppen met roken, of beter slapen.

Doelen & Gewoontes: Griply Griply 10.0 (41 reviews) Gratis via App Store via App Store

Tik op je hoofddoel en creëer onder ‘Actieplan’ meerdere subdoelen. Vaak is het handig om voor elke week een subdoel in te stellen. Dat helpt om langzaam maar zeker je uiteindelijke doel te bereiken, terwijl je het overzicht behoudt.

Vind je Griply nou echt leuk en handig? Dan is er ook een Premium versie. Griply Premium is beschikbaar vanaf 3,99 euro per maand. Daarmee kun je onbeperkt doelen, gewoontes en leefgebieden aanmaken.

2. Ontspannen het nieuwe jaar in met Meditation Moments

Je weet vast al langer dan vandaag dat het een goed idee is om met enige regelmaat te mediteren. Ben je van plan om hier in 2025 eens op je gemak mee te beginnen, dan komt de app Medition Moments goed van pas. Naast leren mediteren kan de app je onder andere helpen met beter slapen, minder stress, meer rust, meer focus en positiever zijn. Een combinatie van verschillende doelen kan natuurlijk ook.

Meditation Moments Meditation Moments B.V. 9.6 (48.363 reviews) Gratis via App Store via App Store

Maak simpelweg een account aan, selecteer je doelen en voeg er zelf eventueel nog toe. De app probeert je vervolgens te verleiden tot een gratis proefperiode, waarna je 49,99 euro per jaar gaat betalen. Tik in plaats daarvan gewoon linksboven op het kruisje om de app gratis te gebruiken.

3. Houd bij wat je eet met Lifesum

Calorieën tellen is natuurlijk niet leuk, maar het is de beste methode om af te vallen, op gewicht te blijven of juist aan te komen als je dat nodig hebt. Want alleen door calorieën te tellen weet je precies hoeveel je eet en kun je dat vergelijken met hoeveel je verbrandt. De app die het calorieën tellen een stuk gemakkelijker maakt, is Lifesum.

Lifesum: Calorieënteller Lifesum AB 9.2 (21.623 reviews) Gratis via App Store via App Store

Lifesum heeft een prettig design, heeft heel veel mogelijkheden en motiveert je om goede keuzes te maken. Je start door Lifesum te vertellen wat je doel is: afvallen, op gewicht blijven of aankomen. Vervolgens wordt er een plan voor je gemaakt. Elke keer wanneer je iets eet, voer je dat eenvoudig in. Je kunt via tekst het juiste product zoeken, of de streepjescode scannen. Daarbij kun je een waterwidget op je thuisscherm zetten. Daar hoef je dan alleen maar op te tikken wanneer je iets gedronken hebt.

4. Beweeg meer met de Conditie-app van Apple

Met de Conditie-app zie je in een oogopslag of je voldoende hebt bewogen. En dat zowel op je iPhone als op je Apple Watch. De app laat dit zien aan de hand van drie ringen: rood, groen en blauw. In de App Store heet de app overigens Fitness.

Fitness Apple 4.6 (435 reviews) Gratis via App Store via App Store

De rode ring staat voor ‘Bewegen’. Deze ring wordt gemeten in calorieën, waarbij je door te bewegen meer calorieën verbrandt en dus de ring vult. De groene ring staat voor ‘Trainen’. Deze ring vult zich als je intense activiteit doet terwijl je het slimme horloge draagt. De blauwe ring staat voor ‘Staan’. Met deze ring worden de uren geteld waarin je minstens een hele minuut hebt gestaan en hebt bewogen.

Je kunt zelf je doelen aanpassen, zodat je minder of juist meer moet doen om je ringen vol te krijgen. Sinds iOS 18 is het ook mogelijk om de ringen tijdelijk te pauzeren.

5. QuitNow!: stoppen met roken

Het meest klassieke goede voornemen is natuurlijk stoppen met roken. De App Store staat vol met apps die je daarbij willen helpen. En die werken allemaal min of meer hetzelfde. In QuitNow! zie je in een oogopslag hoe lang je al gestopt bent, hoeveel sigaretten je al niet gerookt hebt en hoeveel geld je daarmee hebt bespaard.

QuitNow! Fewlaps SL 8.8 (6.554 reviews) Gratis via App Store via App Store

Ook kun je in de app zien welke gezondheidsverbeteringen er inmiddels al zijn opgetreden, op basis van gegevens van de WHO (World Health Organization). Bovendien kun je chatten met andere stoppers en zo handige tips met elkaar delen om elkaar te motiveren.

Meer iPhone-tips?

