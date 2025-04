iPhone-tips: 3 nieuwe functies om te proberen als je iOS 18.4 hebt

Apple heeft iOS 18.4 uitgebracht en als je die update hebt geïnstalleerd, kun je de nieuwe functies uit deze iPhone-tips direct uitproberen!

iPhone-tips: 3 nieuwe iOS 18.4-functies

Hoewel iOS 18.4 wel meer nieuwe functies naar je iPhone brengt, zijn een aantal van die functies alleen mogelijk als je Apple Intelligence hebt. In het artikel Apple Intelligence is beschikbaar in Nederland: zo schakel je het in lees je hoe je het nu al kunt gebruiken. De functies in deze iPhone-tips kun je ook zonder Apple Intelligence gelijk uitproberen!

1. Zo gebruik je de nieuwe functie Achtergrondmuziek

Als je iOS 18.4 hebt geïnstalleerd kun je via het Bedieningspaneel rustgevende achtergrondmuziek (Ambient Music) afspelen. Daarbij heb je de keuze uit vier categorieën:

Welzijn (Wellbeing)

Slaap (Sleep)

Relaxed (Chill)

Productiviteit (Productivity)

De eerste keer moet je de gewenste knoppen toevoegen aan het Bedieningspaneel. Heb je dat gedaan, dan kun je de knoppen bijvoorbeeld ook op het Vergrendelscherm plaatsen zodat je de achtergrondmuziek snel aan en uit kunt zetten. De knoppen toevoegen aan het Bedieningspaneel doe je als volgt:

Open het Bedieningspaneel (veeg van rechtsboven naar beneden); Tik linksboven op het plusteken; Tik beneden op ‘Voeg een regelaar toe’; Kies een van de vier knoppen onder ‘Achtergrondmuziek’;

Als je nu op de knop tikt, verschijnt er een afspeellijst. Wanneer je daar op tikt, zie je dat je kunt kiezen uit vier verschillende afspeellijsten. Maak dus je keuze.

Open je voortaan het Bedieningspaneel, dan staat de nieuwe knop voor achtergrondmuziek erbij. Je hoeft er maar op te tikken om de muziek te starten. Als de muziek wordt afgespeeld, zie je dat ook in het Dynamic Island. Tik daarop om de muziekspeler te openen, die er min of meer uitziet zoals de speler van Apple Music. Uiteraard kun je de achtergrondmuziek ook streamen via AirPlay.

2. Handige nieuwe functies van de Foto’s-app

De Foto’s-app heeft een aantal handige nieuwe functies gekregen met de komst van iOS 18.4. Om te beginnen te verzamelingscategorieën ‘Mediatypen’ en ‘Andere’. Mocht je een van de twee niet zien, tik dan eerst beneden op ‘Pas aan en wijzig volgorde’ en vink ze vervolgens aan.

Wanneer je op de naam ‘Mediatypen’ of ‘Andere’ tikt, verschijnt er een lijst waarvan je de volgorde zelf kunt aanpassen door rechtsboven op ‘Wijzig’ te tikken. Het is aan te raden om de onderdelen die je waarschijnlijk het vaakst gebruikt bovenaan te zetten. Mocht je toch niet tevreden zijn met je veranderingen, dan kun je linksboven altijd weer op ‘Stel opnieuw in’ tikken.

Een andere nieuwe functie in de Foto’s-app is ‘Hoofdfoto’. Tik op de naam ‘Albums’ en vervolgens rechtsboven op de drie puntjes. Standaard staat de optie ‘Lijstweergave’ aan, maar die kun je nu veranderen in ‘Hoofdfoto’. Albums worden dan niet meer getoond met één klein fotootje, maar met één grote foto en drie kleine. Je ziet dus in een oogopslag vier foto’s die in de map zitten, waardoor je sneller weet of het de juiste map is of niet.

Tot slot heb je nu meer mogelijkheden om je foto’s te filteren. Wanneer je er doorheen scrolt, zie je linksonder een pictogram met een pijltje omhoog en een pijltje omlaag. Als je daar op tikt, verschijnen alle opties die beschikbaar zijn. Onder andere de optie ‘Niet in een album’ is nieuw.

3. Schakel recente zoekacties in Safari uit

Tot slot is er een nieuwe functie in Safari. Die zorgt ervoor dat recente zoekacties in Safari niet zozeer worden verwijderd, maar wel verborgen. Dat geeft je meer privacy die vast welkom is als ook andere mensen je iPhone gebruiken. Je stelt de optie als volgt in:

Open de app Instellingen;

Tik helemaal beneden op ‘Apps’;

Scrol naar de ‘s’ en tik op ‘Safari’;

Schakel de optie ‘Toon recente zoekacties’ uit.

Meer iPhone-tips?

