iOS 16: zo houd je straks je bestellingen in de gaten met de Wallet-app

Het wordt in iOS 16 straks mogelijk om je online bestellingen in de gaten te houden en te volgen met de Wallet-app. iPhoned vertelt je hoe het werkt en welke functies de Wallet-app nog meer gaat krijgen.

iOS 16: volg je bestellingen met de Wallet-app

De Wallet-app (samen met Apple Pay) is natuurlijk ontzettend handig. Wanneer je jouw bankpas hebt toegevoegd kun je bijvoorbeeld bij de supermarkt of de bakker eenvoudig betalen met je iPhone (of Apple Watch). Niks geen vervelende pincodes meer (die je toch vergeet) en je kunt zelf je portemonnee thuislaten.

In iOS 16 krijgt de Wallet-app er nog een paar functies bij. Hiermee wordt het straks onder andere mogelijk om je bestellingen te volgen vanuit de app (Apple noemt dit ‘Order Tracking’).

Order tracking: zo volg je een pakket in Apple Wallet

Het is natuurlijk superhandig dat je bestellingen straks kan volgen in de Wallet-app op je iPhone. Je moet daarvoor wel Apple Pay gebruiken om een aankoop te doen bij de online winkel. De winkel moet dus wel deze betaalmogelijkheid bieden.

Wanneer je dan een bestelling doet en met Apple Pay hebt betaald, verschijnt de bestelling in de Wallet-app. Het kan ook zo zijn dat je eerst nog een mailtje krijgt of een app van de winkel. Je moet dan de de bestelling eerst importeren (net zoals je nu met sommige tickets eerst moet doen). De gemaakte bestellingen vind je op de volgende manier terug.

Bestellingen volgen in Wallet op iPhone Open de Wallet-app; Tik rechtsboven op het pakket-icoontje; De bestellingen verschijnen in het volgende venster.

Apple Pay Later

Apple Pay Later is een functie die op dit moment alleen voor de Verenigde Staten is aangekondigd. Wanneer je iets met Apple Pay koopt kun je hiermee de aankoopprijs in vier gelijke betalingen splitsen (verdeeld over zes weken, zonder rente of extra kosten). Ook deze betalingen kun je dan terugvinden in de Wallet-app. Of deze functie ooit de overstap gaat maken naar Nederland is echter niet bekend.

