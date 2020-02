Het kan handig zijn of in de kosten schelen om als partners een gezamenlijk cloud-abonnement of -account te nemen, maar er schuilen natuurlijk ook nadelen aan. We zetten de voor- en nadelen voor je op een rijtje.



Een cloud-abonnement delen: dit moet je weten

We verzamelen steeds meer foto’s en bestanden op onze apparaten. Veel mensen kunnen dan ook niet meer zonder een clouddienst, waarin ze al deze bestanden over kunnen plaatsen of een back-up maken om hun data veilig te bewaren.

Clouddiensten zijn vrijwel allemaal gratis, maar wel slechts tot een bepaald aantal GB’s aan opslag. Bij diensten als Apples iCloud, Dropbox of Google Drive betaal je vervolgens een maandelijks of jaarlijks bedrag voor meer opslag. Het kan daarom interessant zijn om een cloudabonnement te delen.

Dit zijn de voordelen van een gezamenlijke cloud

Als je allebei een iPhone, iPad en/of Mac gebruikt, is het ideaal om iCloud als dienst te gebruiken. Apples cloud biedt namelijk de optie ‘Gezinsdeling’. Hierdoor kun je met maximaal zes personen van hetzelfde iCloud-opslagabonnement gebruikmaken.

Let wel op: hiervoor moet je wel een abonnement van 200GB (2,99 euro per maand) of 2TB (9,99 euro per maand) nemen. Ook bij clouddiensten als Dropbox of Google Drive kun je samen een cloud opbouwen, door een gezamenlijk account te maken.

Bij Dropbox krijg je tot 2GB gratis, en betaal je daarna 9,99 euro per maand voor 2TB aan ruimte. Bij Google Drive krijg je 15GB gratis, 100GB voor 1,99 euro per maand en 1TB voor maandelijks 9,99 euro. Voordelig, omdat je hierdoor niet twee abonnementen hoeft af te sluiten, en dus ook niet dubbel betaalt.

In een relatie zijn er bovendien aardig wat zaken die je meestal samen regelt, zoals de financiën, vakanties, woon- of werkgerelateerde zaken of de administratie van en voor je kinderen. Door samen een cloud te gebruiken, kun je al deze data op een centrale plek veilig bewaren. Daarnaast kun je er beide dan altijd bij, via je pc, Mac, of een app op je iPhone of iPad.

Dit zijn de nadelen van een gezamenlijke cloud

Er schuilen natuurlijk ook enkele nadelen in het delen van een cloud. Zo is het op de eerste plaats alleen interessant als je samen ook echt genoeg data hebt om op te slaan. Wanneer je gezamenlijk slechts zo’n 50GB of minder aan data hebt, betaal je relatief veel voor een opslagabonnement waar je veel meer data op kwijt kan.

Daarnaast heeft het wel de nodige structuur en organisatie nodig, door af te spreken wat je in welke mappen opslaat bijvoorbeeld. Het is vervelend als jij jouw werkpresentatie niet kan vinden, omdat je partner net alle vakantiefoto’s over heeft gezet.

Tot slot is er nog het ongemak als je uit elkaar gaat. Met name als je één account gebruikt bij bijvoorbeeld Dropbox of Google, is het een aardig gedoe om al jouw persoonlijke documenten over te zetten naar een eigen cloud. Een ander ongemak is als je wél dolverliefd bent, maar geen vliegtickets voor dat verrassingstripje voor Valentijnsdag in de cloud kunt bewaren.

Maandthema Dating

De maand februari is natuurlijk de maand van Valentijnsdag, maar wat relaties betreft valt er nog veel meer te vertellen als het Apple-producten betreft.

We gaan dieper in op dating-apps, welke abonnementen je kunt delen of welke opties van Apple van pas komen in een relatie. Heb jij zelf een onderwerp dat we absoluut niet mogen vergeten deze maand, of heb je alvast een toekomstig maandthema bedacht? Laat dan van je horen in een reactie onder dit artikel, of stuur een mailtje naar redactie@iphoned.nl.