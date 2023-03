6 tips voor betere selfies met je iPhone

Hoewel het eerste zelfportret al in 1839 werd gemaakt, is de eerste selfie nog maar 20 jaar oud. Met je iPhone maak je natuurlijk fantastische selfies, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom geven we je in dit artikel de 6 beste tips voor betere selfies met je iPhone!

Betere selfies met je iPhone

De standaard selfies die je met je iPhone maakt, zijn voor de meeste doeleinden al direct goed genoeg. Maar als je wilt dat een foto van jezelf echt opvalt, moet je daar een beetje je best voor doen.

Om te beginnen moet je er uiteraard voor zorgen dat de cameralens schoon is en dat er genoeg licht is, bij voorkeur natuurlijk licht (laat de flitser uit!). Tijdens het fotograferen is het verder belangrijk dat je niet naar het scherm kijkt, maar naar de lens, of naar heel iets anders. Verder raden we aan om de volgende 6 tips te volgen.

1 Gebruik de burst-modus voor betere selfies met je iPhone

Met de burst-modus maak je tot wel 10 foto’s per seconde en daarmee vergroot je de kans op betere selfies met je iPhone aanzienlijk. Staat de optie ingeschakeld, dan maak je eenvoudig een hele reeks foto’s door ‘Volume omhoog’ ingedrukt te houden. Je zet de optie als volgt aan:

Open de app Instellingen;

Scrol naar beneden en tik op ‘Camera’;

Zorg ervoor dat de optie ‘Gebruik ‘Volume omhoog’ voor burst’ staat ingeschakeld.

2 Pas het diafragma aan voor een onscherpe achtergrond

Kies je in de Camera-app voor de portret-modus, dan zie je dat de achtergrond een beetje vaag wordt weergegeven. Dat effect kun je handmatig versterken of juist verminderen. Tik daarvoor rechtsboven op het ‘f’-icoontje.

Boven de ontspanknop kun je nu de waarde aanpassen. Kies je voor een lager f-getal, dan zal de achtergrond nog vager worden. Bij een hoger f-getal wordt er steeds meer van het beeld scherp weergegeven. Welke waarde het beste werkt, verschilt per foto.

3 Pas de belichting aan voor een helder beeld

Wanneer er toch teveel of te weinig licht aanwezig is, pas je handmatig de belichting van de je iPhone-camera aan. De helderheid van de foto achteraf verhogen kan altijd nog, maar het is altijd beter om met een zo goed mogelijke foto te beginnen.

Je doet dit eenvoudig door te tikken op de plek waar je wilt dat de camera scherpstelt. Er verschijnt dan een geel vierkantje en een zonnetje in beeld. Vervolgens veeg je over het scherm van beneden naar boven om de helderheid te verhogen, of van boven naar beneden om de helderheid te verlagen.

4 Kies de juiste hoek voor een flatterende selfie

Dit klinkt wat voor de hand liggend, maar het is een van de belangrijkste dingen voor een betere selfie met je iPhone. Kies je een te lage hoek, dan lijk je ineens een dubbele kin en hangende oogleden te hebben. Is je hoek te hoog, dan zie je er ten opzichte van je omgeving veel te klein uit.

Er bestaat een richtlijn voor de ideale selfie-hoek. Die is uiteraard niet heilig, maar vormt wel een goed uitgangspunt. Om daar een gevoel voor te ontwikkelen, voer je de volgende stappen uit:

Houd je iPhone met gestrekte arm recht vooruit, parallel aan de grond;

Beweeg je gestrekte arm ongeveer 15 graden naar een zijkant;

Tot slot beweeg je je gestrekte arm zo’n 10 graden omhoog.

Dit is een goede hoek om mee te beginnen. Van hieruit kun je de hoek natuurlijk nog naar eigen inzicht aanpassen.

5 Experimenteer met de (hoofd)camera

Hoewel je met de frontcamera van je iPhone prima selfies kunt maken, is het een feit dat de (hoofd)camera aanzienlijk beter is. Met een beetje oefenen lukt het ook om met die camera een selfie te maken, ook al zie je jezelf niet tijdens het fotograferen. We raden je daarom aan om hiermee te experimenteren. Het kan verrassend goede resultaten opleveren!

Heb je een Apple Watch, dan wordt het nog een stuk makkelijker. Daarmee kun je de camera namelijk bedienen en bovendien zie je op je Apple Watch een preview van de (hoofd)camera. Druk daarvoor op de Apple Watch op de digitale kroon en open vervolgens de Camera-app.

6 Bewerk je selfie (maar overdrijf het niet!)

Veel mensen proberen om van relatief slechte selfies nog iets te maken door ze te bewerken. Dat werkt in de praktijk eigenlijk nooit. Heb je de voorgaande stappen gevolgd, dan heb je zonder meer al een goede selfie te pakken. En een goede selfie kun je met bewerkingen nog wel een beetje verbeteren.

Bewerken kan gewoon in de Foto’s-app op je iPhone. Open daarvoor de foto en tik rechtsboven op ‘Wijzig’. Vervolgens kun je de foto rechtzetten, bijsnijden en zaken als helderheid, contrast en levendigheid naar wens aanpassen. We raden je aan om alleen dingen aan te passen die je mist, of die je teveel vindt. Te veel aanpassingen leiden maar zelden tot betere resultaten. Onthoud: less is more!

Wil je meer mogelijkheden voor het bewerken van je selfies, dan kun je een andere app gebruiken. In de App Store zijn ontzettend veel goede foto-apps te vinden, zoals de oude vertrouwde Snapseed.

