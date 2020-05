Draadloos betalen met je iPhone is kinderspel, maar achter de schermen zit het een stuk complexer in elkaar. Hoe werkt Apple Pay eigenlijk? In dit artikel leggen we begrijpelijk uit hoe de onderliggende techniek voor contactloos afrekenen in elkaar steekt.



Hoe werkt Apple Pay precies?

Portemonnee vergeten? Geen probleem wanneer je Apple Pay hebt. Apples manier om draadloos te betalen is inmiddels bijna een jaar in Nederland beschikbaar en steeds meer banken ondersteunen het. Nadat je de betaaldienst eenmalig hebt geactiveerd kun je in vrijwel alle winkels draadloos afrekenen. Betalen is dus kinderspel, maar dat geldt niet voor de onderliggende techniek. In dit artikel staan we stil bij hoe Apple Pay werkt.

Het fundament

Aan de basis van Apple Pay staat near field communication, een lange naam voor nfc. Deze afkorting ben je waarschijnlijk wel vaker tegengekomen. Deze technologie blinkt uit in het op korte afstand versturen en ontvangen van gegevens. In het geval van Apple Pay draait het hierbij natuurlijk om het uitwisselen van informatie over transacties.

De nfc-chip kan draadloos gegevens versturen en ontvangen. Tijdens het afrekenen hoef je een iPhone dan ook niet letterlijk tegen de betaalautomaat te houden, maar mag er wat afstand tussen zitten. Zodra de nfc-chip in je iPhone merkt dat er een pinapparaat dichtbij is, beginnen de twee stukjes technologie met elkaar te ‘praten’. In de betaalautomaat zit immers ook een techniek om draadloos (betaal)gegevens te ontvangen.

Stiekem afrekenen

Het voordeel van Apple Pay is dat afrekenen compleet privé gebeurt. De verkoper – zoals een supermarkt, tankstation of webshop – kan jouw identiteit dus niet achterhalen aan de hand van een transactie die je met Apple Pay hebt gedaan. Apple maakt jouw identiteit namelijk niet-herleidbaar op twee manieren. De eerste voorzorgsmaatregel wordt tijdens het activeren van Apple Pay genomen.

Dit zit zo. Tijdens het toevoegen van een betaalkaart aan de Wallet-app, zoals je ING- of Rabobank-rekening, maakt Apple een zogeheten token aan. Deze identificatiecode bestaat uit 16 tekens en functioneert bij het afrekenen als tussenlaag. Tijdens het betalen geeft Apple Pay dan ook niet daadwerkelijke nummer van jouw pinpas door, maar de token. Dankzij deze ‘dekmantel’ kun je wél overal draadloos afrekenen, maar hoef je geen gegevens bij verkopers achter te laten. Dit hele proces van ‘tokenization’ wordt in onderstaande animatie uitgebeeld.

De onderliggende techniek

Aan de basis van deze techniek staat EMV, de tweede voorzorgsmaatregel die Apple heeft genomen. Deze beveiligingsstandaard voor betaalverkeer werd door bekende creditcardmaatschappijen als Mastercard en VISA in de jaren ’90 ontwikkeld. In je iPhone zit een aparte microchip, die dus heel klein is, die losstaat van het geheugen en andere onderdelen. Wanneer je iPhone wordt gehackt kunnen criminelen dus niet zomaar bij je ‘echte’ betaalgegevens. Deze staan namelijk apart van de rest van de telefoon veilig op de microchip opgeslagen.

Tijdens het afrekenen met Apple Pay krijgt de ontvangende partij -de verkoper, dus- alleen jouw 16-cijferige token en een unieke betaalcode binnen. Deze gegevens worden ook met de andere betrokken partijen gedeeld, zoals je bank. Zij kunnen dus alleen de geanonimiseerde token en tijdelijke identificatiecode inzien, maar weten niet wat je hebt gekocht of welke rekening je hiervoor hebt gebruikt.

Het wonderlijke van draadloos betalen is dat het complete bovenstaande proces zich op de achtergrond afspeelt. Bovendien gebeurt dit alles in luttele seconden. Zodra de nfc-chip uit je iPhone en de betaalautomaat hun ‘gesprek’ hebben afgerond, rest jou nog maar één taak: het bevestigen van je identiteit. Hiervoor gebruik je natuurlijk Touch ID, een vingerafdruk, of Face ID, een gezichtsscan. Een betaling afronden doe je dus op basis van unieke, fysieke kenmerken.

Conclusie: Hoe werkt Apple Pay?

Samenvattend brengt betalen via Apple Pay meerdere voordelen met zich mee. Ten eerste komt je privacy niet in het geding. Niet alleen worden betaalgegevens zoveel mogelijk niet-herleidbaar naar jou als persoon gemaakt, ook blijft de data veilig op je iPhone staan. Dit zorgt ervoor dat Apples betaaldienst minder snel de klos is wanneer men last heeft van een datalek. Tijdens het hele betaalproces worden er immers niet zoveel kwetsbare gegevens opgeslagen.

Verder wordt ook de andere partij zoveel mogelijk uit de wind gehouden in het geval van een datalek. Men heeft namelijk alleen maar de token en de eenmalige identificatiecode van jouw betaalkaart in handen. Dit is fijn, want er zijn jammer genoeg nog steeds een hoop (web)winkels die hun beveiliging niet goed op orde hebben. Niet voor niets horen we vrijwel dagelijks over datalekken.

