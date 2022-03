Vallen AirPods uit je oor? 5 tips om dit te voorkomen

Wat heb je aan AirPods die continu uit je oor vallen? Juist: vrij weinig. Gelukkig zijn er verschillende manieren om de Apple-oordopjes iets bestendiger te maken. iPhoned zet 5 tips op een rij.

AirPods vallen uit oor: 5 tips

De redactie van iPhoned is razend enthousiast over AirPods. Apples oordopjes zijn extreem gebruiksvriendelijk, leveren degelijke geluidskwaliteit en zien er ook nog eens stijlvol uit. Maar, perfect zijn ze niet. Afgezien van het fikse prijskaartje vallen ze ook relatief snel uit je oren.

Dat blijkt wel uit onze onlangs verschenen pasvormtest. Hierin hebben we gekeken hoe goed vijf verschillende soorten oordopjes blijven zitten tijdens het sporten. Met name de AirPods Pro kwamen niet goed uit deze test. Deze oordopjes vallen erg snel uit je oren, zo hebben wij ondervonden.

En dat is natuurlijk knap lastig met compleet draadloze gadgets. Je wil daarom voorkomen dat de AirPods in eerste instantie uit je oren vallen en daar gaat dit artikel over. Er zijn namelijk meerdere manieren om de oordopjes stabieler te maken. Wij zetten 5 methoden op een rij.

1. AirPods Pro vallen uit oor

We beginnen met het laaghangend fruit. Draag je AirPods Pro en vallen deze snel uit je oren? Dan is de eerste oplossing simpel: plaats een ander formaat oorkussen.

Apple levert standaard meerdere opzetstukjes mee en het loont om hiermee te experimenteren. Is er immers een grote kans dat een maatje groter of kleiner veel beter in jouw oren past. Tip: gebruik hiervoor de Pasvormtest. Met deze test kun je precies controleren welk formaat oorkussens jij nodig hebt.

Verder lezen: AirPods Pro-tip: zo vind je de oorkussens met de beste geluidskwaliteit

2. Draai de AirPods, wees een trendsetter

Nog zo’n klassieker. De meeste mensen dragen hun AirPods op zo’n manier dat de steeltjes naar de grond wijzen. Wanneer ze hierdoor snel uit je oren vallen, kun je de oordopjes natuurlijk een beetje draaien. Draai de AirPods bijvoorbeeld een beetje waardoor de steeltjes naar buiten wijzen, in plaats van naar de grond. Mogelijk verklein je hiermee het gevaar dat de AirPods uit je oren vallen.

Mogelijk inderdaad, want dit trucje werkt zeker niet bij iedereen. Je zou daarom ook nog kunnen proberen om de AirPods ‘omgekeerd’ te dragen, dus met de steeltjes naar boven. De uiteindes klemmen vervolgens tegen de bovenkant van de oorschelp, waardoor ze misschien wel blijven zitten. Ideaal is deze oplossing niet, want de geluidskwaliteit gaat er hoe dan ook onder lijden.

3. Tapen maar

Hebben de simpele tips niet gewerkt en vallen de AirPods nog steeds uit je oren? Dan is het tijd om iets verregaandere maatregelen te nemen, zoals het aanbrengen van tape. Het idee hierachter is dat de tape ervoor zorgt dat de oordopjes in je oor blijven zitten.

Je kunt hiervoor het best antisliptape of watervaste tape gebruiken. Met name die laatste optie werkt goed, want dit materiaal is van nature erg plakkerig (omdat het tegen water moet kunnen).

Het aanbrengen van de tape is niet lastig, maar je moet mogelijk wel even experimenteren. Je kunt bijvoorbeeld proberen de watervaste tape met een schaar te knippen, maar veel gemakkelijker is het om er een perforator bij te pakken. Deze gebruik je om hele kleine rondjes van de tape uit te snijden.

Vervolgens breng je deze rondjes boven én onder de microfoon van beide oordopjes aan. Nu is het nog slechts een kwestie van aandrukken en de AirPods (Pro) in je oren plaatsen. Als het goed is, blijven ze nu een stuk beter zitten.

Het overduidelijke nadeel van deze methode is dat het draagcomfort mogelijk minder wordt.

4. Een hoesje voor AirPods

Vallen de AirPods nog steeds uit je oor? Dan is het tijd voor het zwaardere geschut. Een visueel aantrekkelijke én praktische oplossing is om je AirPods in een hoesje te stoppen. Deze ‘covers’ (ook wel oortips of sleeves genoemd) zijn meestal van siliconen gemaakt waardoor ze meer grip bieden.

Bovendien zijn de AirPods-hoesjes erg flexibel zodat je ze gemakkelijk kunt aanbrengen. Ook tof: ze zijn er in alle soorten en maten waardoor er vast wel een optie bijzit die jou bevalt. Je bent meestal tussen de 5 en 10 euro kwijt voor dergelijke AirPods-oortips.

5. Of ga je voor haakjes?

Toegegeven: deze oplossing voor uitvallende AirPods ziet er niet bijster charmant uit. Gelukkig is de tip wel uitermate effectief. Je kunt namelijk haakjes voor AirPods (Pro) kopen. Deze accessoires klemmen rondom je oorschelp vast en je bent er daardoor zo goed als zeker van dat ze wél blijven zitten.

Wel moet je er zeker van zijn dat de haakjes rondom jouw oorschelpen passen, want dat is niet bij iedereen het geval. Je kunt de AirPods-haakjes bij meerdere verkooppunten kopen voor bedragen van tussen de 10 en 25 euro.

Je kunt trouwens ook ‘buitenboord’-haakjes op de kop tikken. Deze hangen, zoals de naam doet vermoeden, rondom de buitenkant van je oor. Het voordeel hiervan is dat de AirPods ontzettend stevig op hun plek zitten. Niet iedereen zal deze oplossing echter kiezen, want het ziet er ietwat onconventioneel uit.

Buitenboord-haakjes voor AirPods

