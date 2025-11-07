Review eufy Omni E28: een uitgebreide robotstofzuiger (met iets héél speciaals)

De eufy Omni E28 is een high-end robotstofzuiger, met een hele speciale functie. Hiermee ga je zelfs écht hardnekkige vlekken te lijf.

Pluspunten Zuigen, dweilen én deep cleaner

Zuigen, dweilen én deep cleaner Snel en behoorlijk secuur

Snel en behoorlijk secuur Schoonmaken, dweilen en legen werkt vrijwel geheel automatisch Minpunten Erg groot basisstation

Erg groot basisstation Snoer is wat te kort voor de Deep Cleaner

Review eufy Omni E28

We moeten toegeven: toen we de eufy Omni E28 in de woonkamer hadden neergezet, was het wel even wennen. Het is namelijk best een flinke unit. Hij bestaat uit een fors laadstation (met verzamelbak) en de robotstofzuiger zelf is ook niet bepaald klein.

De prijs is er ook wel naar. De eufy Omni E28 heeft een adviesprijs van 999 euro, wat zeker niet goedkoop is voor een robotstofzuiger. Maar hij is bij sommige webwinkels zoals bol of Amazon regelmatig met wat korting te krijgen.

Plaatsing: een flinke unit

Net als bij elke robotstofzuiger moet je er rekening mee houden dat het gebied om het laadstation vrij moet blijven. Anders kan het wel eens gebeuren dat je stofzuiger niet kan terugkeren naar zijn station.

Voor deze eufy moet je wel wat ruimte hebben. Het laadstation is 46,4 cm breed en 48,4 cm diep. Daarnaast is hij zo’n 37 cm hoog. De Stofzuiger zelf is 35,2 cm breed en 32,6 cm diep. Je moet ook rekening houden dat je nog wat ruimte vrijlaat voor het laadstation.

Voor deze review van de eufy Omni E28 hadden we het station in de woonkamer tegen de muur geplaatst en ongeveer een meter vrijgehouden aan de voorkant. Dat bleek ruim voldoende vrije ruimte voor de E28 om gemakkelijk terug te keren naar zijn basisstation wanneer dat nodig was.

Installatie: snel en eenvoudig

Voor de installatie heb je de eufy Clean-app nodig. De app werkte duidelijk en de installatie ging vrij gemakkelijk. Inclusief het updaten van de firmware is de stofzuiger binnen een half uurtje klaar voor gebruik. Je kunt de app ook in het Nederlands instellen, maar dat voelde soms een beetje knullig. Daarom hebben wij de app in het Engels gehouden.

De stofzuiger heeft ondersteuning voor Matter, dus je kunt hem gebruiken met verschillende smarthome-diensten. Verbinden met Apple HomeKit is beschikbaar bij de eufy Clean-app met Matter 1.4. In de toekomst komt er nog een update aan volgens eufy voor betere ondersteuning.

Stofzuigen: een vlotte hulp in huis

De robot zelf is vrij plat (zo’n 11 centimeter) en kan daarom onder een groot deel van de meubels. Aangeraden wordt om de eerste keer voor het aanzetten van de stofzuiger zoveel mogelijk rondslingerende voorwerpen op te ruimen. Denk aan schoenen of een schooltas van de kinderen.

Daarna gaat de E28 aan de slag. Bij een benedenverdieping van zo’n 45 vierkante meter was het scannen van de woonkamer binnen 20 minuten gepiept en dat is vrij vlot. Je ziet dan ook in de app realtime de kaart verschijnen.

Als dat eenmaal is gebeurd, dan kun je aangeven waar je liever niet wilt dat de robotstofzuiger mag komen. Zo hebben wij het gebied bij de laaghangende gordijnen als no-go zone ingesteld. Ook de gang bij de voordeur vonden we niet nodig omdat deze deur toch altijd al dichtzit.

Onze ronde tafel met vijf hoge stoelen hebben we wél als schoonmaakzone, omdat deze stoelpoten vaak een uitdaging vormen voor menig stofzuiger, net zoals een hoogpolig tapijt. We kunnen nu al verklappen dat dit vrij probleemloos ging.

Het schoonmaken gaat erg vlot. Je hebt verschillende schoonmaakstanden, maar een gemiddelde poetsbeurt duurt zo’n 18 minuten. Wel viel op dat hij hier en daar wat moeite had met het navigeren in het bos van stoelpoten bij de eetkamerstoelen. Ook blijft de E28 soms eventjes ‘zoeken’ in lege stukken ruimte. Ook bij het veranderen of verplaatsen van stoelen of tafels zag je hem soms even twijfelen.

Toch deed hij netjes zijn werk. En is hij ook erg voorzichtig. We hebben eerder robotstofzuigers gezien die met volle vaart tegen stoel- of tafelpoten aanreden, maar bij deze eufy E28 is dat nog niet gebeurd.

Stofzuigen doet hij prima en met het uitschuifbare borsteltje komt hij ook in de hoekjes. Vrijwel 99 procent van het losliggend vuil is weg. Soms moet je nog wel even met een handzuigertje langs de lastige plekken gaan waar de E28 niet bij komt, maar dat probleem heeft elke robotstofzuiger.

Dweilen: met een handige roller-mop

Deze eufy E28 kan ook dweilen. Voor het dweilen heeft hij een aparte tank voor het schoonmaakmiddel (die je gratis kunt aanvragen). Een nieuwe fles kost zo’n 22 euro. De E28 heeft aan de onderkant een roller-mop in plaats van ronddraaiende pads die je vaak bij andere stofzuigers ziet.

Vlekken op harde vloeren kan hij vrij goed wegboenen en een omgevallen glas melk was ook zo opgeruimd. Hij tilt bovendien de dweil op bij een vloerkleed, dus het is ook veilig voor een vloerkleed.

Na het dweilen moet de roller wel gedroogd worden. Dan blijft de E28 een paar uur zachtjes zoemen. Als het stil in huis is hoor je dat wel. Heb je bijvoorbeeld een televisie aanstaan, dan heb je er geen last van.

Tijdens de review van deze eufy E28 hebben we de dweilfunctie meerdere keren gebruikt en dan is een paar uur lang zoemen toch wel erg lang. Uiteindelijk hebben we de robotstofzuiger ingesteld dat hij een keer per week ’s nachts automatisch het huis dweilde. Dan was de dweil ’s ochtends weer droog en de woonkamer lekker fris en schoon.

Is de eufy E28 klaar met het stofzuigen en dweilen, dan keert hij terug naar het laadstation en wordt al het vuil en stof overgebracht naar de opvangbak. Dit gaat met het nodige lawaai en is veel harder dan het lawaai van een normale stofzuiger. Houdt hier dus rekening mee als je huisdieren hebt.

Met Portable Deep Cleaner: voor de écht vuile plekken

Wat deze Omni E28 bijzonder maakt is de ‘Portable Deep Cleaner’. Dit is een soort losse stofzuiger die wat wegheeft van een kleine tapijtreiniger. Standaard zit hij ingebouwd in het basisstation, maar met de grote grijze hendel til je hem er zo uit. De Deep Cleaner bestaat uit een slang, sproeikop en een waterbak. Hij is vooral gemaakt om vlekken in onder andere meubels, (hoogpolig) tapijt en de trap schoon te maken.

Het schoonmaken werkt goed, maar we vonden de kabel van de stekker nogal kort. Mooier zou zijn als je hem ook zonder stopcontact kon gebruiken. Ook is het apparaat met een volle watertank (en schoonmaakmiddel) best zwaar.

Overigens is deze eufy E28 ook zonder de Deep Cleaner te koop. Dan is de adviesprijs niet 999 euro, maar 899 euro.

Extra functies en AI-modus

De eufy E28 heeft daarnaast nog een paar interessante functies. Zo kun je instellen dat de stofzuiger je moet volgen, om precies aan te geven waar hij moet schoonmaken. De functie werkt goed, maar hij raakt soms in de war wanneer er meerdere personen voorbijlopen. Dan heeft de eufy de neiging om als een hondje achter iedereen aan te lopen rollen. Ook schoenen die op de grond staan, vindt de stofzuiger dan opeens razend interessant.

De E28 heeft ook een AI-modus en die doet ook goed zijn werk. De eufy past dan het reinigen automatisch aan op het kamertype en de vloer. Het is wel jammer dat je dan verder niets kunt aanpassen. Zo staan de opties stofzuigen én dweilen altijd aan wanneer je de functie aanzet.

Conclusie: review eufy Omni E28

De eufy Omni E28 is een van de betere robotstofzuigers. Hij is snel en weet goed om te gaan met obstakels. Zelfs bij een hoogpolig tapijt loopt hij niet vast. Dat ook deze robotstofzuiger heel soms even moet nadenken over zijn route is niet storend. Schoonmaken kan hij als een van de beste. De eufy E28 kan zelfs een van zijn borsteltjes iets uitsteken om ook goed in de hoeken te komen. De dweilfunctie werkt ook prima. Recente vlekken zijn zo opgeruimd, maar vlekken die al wat langer op je vloer zitten kunnen soms nog een extra veeg met een doekje gebruiken. Het drogen van de dweil duurt wel lang en het laadstation blijft gedurende die tijd zachtjes zoemen. Als het huis verder stil is, kan dat wat storend zijn. De app is duidelijk en werkt overzichtelijk. Je hebt ook voldoende opties om het schoonmaken in te stellen. Sommige vertalingen zijn wel een beetje knullig, maar dat is verder niet heel vervelend. Je kunt eenvoudig instellen wanneer de stofzuiger zijn ding moet doen en wanneer hij absoluut geen lawaai mag maken. Ook het toevoegen van no-go zones is zo gebeurd. De Deep Cleaner is een toffe toevoeging. En als je hem nodig hebt, is het ook écht handig. We moeten wel toegeven dat we deze Deep Cleaner slechts een keer nodig hadden tijdens de review van de eufy E28. Dus je moet even voor jezelf beslissen of de extra optie de 100 euro waard is. Verder is de robotstofzuiger onderhoudsvriendelijk. Haren en ander vuil blijven amper in de borstels hangen dankzij de speciale schoonmaakroutine, en dat is wel zo fijn. Je moet nog steeds zo nu en dan even de onderkant opfrissen, maar het is een stuk minder vaak dan bij andere robotstofzuigers.

