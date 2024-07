Apple Watch SE vs Fitbit Versa 4: welke past bij jou?

De Apple Watch SE is de meest betaalbare optie van Apple, maar is een budgetvriendelijke look-a-like zoals de Fitbit Versa 4 net zo goed? iPhoned legt je uit wat de grootste verschillen zijn tussen de Apple Watch SE en de Fitbit Versa 4.

Apple Watch SE vs Fitbit Versa 4

De Apple Watch SE en de Fitbit Versa 4 zien er weliswaar niet heel anders uit, maar ze verschillen wel behoorlijk qua functionaliteit. Daardoor zijn ze dus ook niet voor iedereen geschikt. Uiteraard speelt de prijs ook een belangrijke rol. Hieronder hebben we de belangrijkste verschillen tussen beide smartwatches voor je op een rij gezet.

Waterbestendig en ruim 40 verschillende sportmodi

De Apple Watch SE is de voordeligste versie van de Apple Watch. Het ontwerp is grotendeels gelijk aan dat van de andere modellen en hij heeft dezelfde aluminium behuizing. De nieuwste Watch SE is uitgerust met de S8-chip, deze is maar liefst 20 procent sneller dan de chip uit de vorige Watch SE. Daarnaast is de SE waterbestendig tot 50 meter en beschikt hij over valdetectie.

De Versa 4 beschikt over meer dan veertig sportmodi, elk geoptimaliseerd voor specifieke activiteiten, om je trainingssessies nauwkeurig vast te leggen. Gebruik je het horloge bijvoorbeeld tijdens het zwemmen, dan activeert het automatisch een waterslot op het scherm om onbedoelde bediening te voorkomen. Wil je gebruik maken van alle functies en inzicht in je gezondheidsstatistieken? Dan is een abonnement op Fitbit Premium wel een vereiste.

18 uur batterij vs. 144 uur batterij

De batterij van de Apple Watch SE gaat gemiddeld zo’n 18 uur mee. Dat betekent dus dat je de Watch het best ‘s nachts kunt opladen. Wil je de Apple Watch ook gebruiken om jouw slaapkwaliteit bij te houden, dan raden we aan om deze voor het slapengaan of in de ochtend extra op te laden. Een tweede Apple Watch is uiteraard ook een optie.

De Fitbit-smartwatches staan bekend om hun lange batterijduur. De Versa 4 presteert uitstekend op beide gebieden, met een batterijduur van wel zes dagen voordat opladen nodig is. Bovendien is deze smartwatch voorzien van een ingebouwde GPS die je avonturen buiten kan registreren zonder dat je een telefoon nodig hebt. Maar dat heeft de Apple Watch ook.

Software

Nieuw aan dit model van de Apple Watch SE is de processor. Hij is uitgerust met de dual-core S8-chip, waardoor hij net zo snel en krachtig is als de veel duurdere Apple Watch Series 8 en Apple Watch Ultra. Wat je echter mist ten opzichte van deze duurdere modellen, zijn het always-on display en de mogelijkheid om een hartfilmpje (ECG) te maken.

Hoewel de Versa 4 nieuwe software heeft, blijft de basis vergelijkbaar met het vorige besturingssysteem van Fitbit. Dit betekent dat je nog steeds geen apps van derden kunt installeren. Maar de Versa 4 biedt wel ondersteuning voor Google Maps en Google Wallet, waardoor je eenvoudig contactloze betalingen kunt doen met Fitbit Pay.

Wat kost een smartwatch?

Overweeg je de Apple Watch SE te kopen? Het horloge heeft een adviesprijs van 299 euro, maar is vaak voor een (veel) lagere prijs verkrijgbaar.

Bij de aanschaf van de Apple Watch SE kun je kiezen uit twee formaten: 40 mm en 44 mm. Hieronder hebben we de beste deals voor beide formaten voor je op een rij gezet.

De Fitbit Versa 4 is beschikbaar in één formaat en in verschillende kleuren. Je kunt kiezen uit een klassiek zwart model, of gaan voor een kleurrijke blauwe of roze variant. De adviesprijs van de Fitbit Versa 4 is 229,95 euro, maar hij is momenteel bij diverse webshops flink goedkoper verkrijgbaar. Hieronder hebben we de beste deal per kleur voor je op een rijtje gezet.

Conclusie

Maar wat is de beste keuze? Dat hangt af van je persoonlijke voorkeuren. De snelle S8-chip van de Apple Watch SE is bijvoorbeeld superieur aan die van de Fitbit Versa 4. Maar het is belangrijk om te overwegen of je daadwerkelijk alle functies van de Apple Watch nodig hebt voor de hogere prijs. De Fitbit Versa 4 scoort hoog met zijn lange batterijduur. Als je geen zin hebt om je smartwatch dagelijks op te laden, is dit zeker een belangrijk punt om in je overweging mee te nemen. Het prijsverschil tussen de Apple Watch SE en de Fitbit Versa 4 is momenteel 73 euro. Als je op zoek bent naar een eenvoudige smartwatch die vooral geschikt is voor sporten, dan is de Fitbit Versa 4 de beste keuze voor jou. Zoek je echter een smartwatch met veel functies die perfect integreert met je Apple-ecosysteem en ben je bereid om iets meer te betalen? Dan is de Apple Watch SE de beste optie.