Onderzoek: ‘AirTag kan heel makkelijk voor stalking gebruikt worden’

Volgens Apple is de AirTag een veilig apparaatje dat niet zomaar voor kwade doeleinden kan worden, maar daar is The Washington Post het niet mee eens. De krant deed een experiment en noemt de tracker een “efficiënte, goedkope” stalker.

The Washington Post: ‘AirTag is ideaal voor stalking’

Columnist Geoffrey Fowler vroeg een collega om hem een week te volgen via de AirTag in zijn rugzak. Alhoewel Fowler wist dat hij werd gevolgd, waren de ingebouwde anti-stalkingfuncties van de AirTag niet goed genoeg.

De Apple-tracker geeft bijvoorbeeld pas na drie dagen rondlopen een seintje dat iets niet in de haak is. Dat doet de AirTag door 15 seconden lang een geluidje af te spelen. Volgens The Washington Post-journalist is het volume te zacht om dit goed op te merken.

Tijdens de testweek kon de collega van Fowles zijn locatie continu tot op een paar meter bepalen, ook wanneer hij aan het verplaatsen was. Zodra de columnist thuis was, kon de locatie op een paar meter nauwkeurig bekeken worden.

Fowler noemt de AirTag in zijn column een “goedkope, maar hele effectieve manier” om iemand te stalken. Hij is van mening dat Apple te weinig doet om dit te voorkomen.

Apple reageert

In een interview met de krant zegt Apple dat de AirTag beschikt over “gangbare afschrikmiddelen” om stalkers aan te pakken. Apple: “De AirTag is een slim en aanpasbaar systeem. We doen er dan ook alles aan om de huidige antistalking-functies continu te verbeteren.”

The Washington Post-journalist Fowler vroeg Apple ook of het bedrijf advies heeft gevraagd aan organisaties die strijden tegen stalking en huiselijk geweld. Daar wilde Apple geen antwoord op te geven.

Meer over de AirTag

De Apple AirTag ziet er op het eerste gezicht heel simpel uit, maar het apparaatje kan meer dan alleen spullen terugvinden. Sommige mensen gebruiken de tracker bijvoorbeeld om geparkeerde auto of gestalde fiets makkelijk te kunnen vinden. Wat moet je nog meer weten voor je een AirTag koopt? Je ziet het in onderstaande video.