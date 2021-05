AirTag eerste indruk: een piepklein en praktisch apparaatje

Tijdens het april-event onthulde Apple de AirTag. De piepkleine tracker helpt je om verloren spullen te vinden. iPhoned gaat met de AirTag aan de slag in deze eerste indruk.

Eerste indruk: aan de slag met de AirTag

Na jaren van speculatie onthulde Apple tijdens het event in april eindelijk de AirTag. De kleine tracker hang je bijvoorbeeld aan je sleutelbos of rugzak, waardoor je deze altijd terug kunt vinden via de Zoek Mijn-app op je iPhone. De AirTag is zo groot als een flessendop en met een handig hoesje past hij mooi aan je sleutelbos.

Piepklein formaat, mooi design

Wat gelijk opvalt is dat de AirTag in een heel klein doosje zit: iets wat we niet van Apple-apparaten gewend zijn. Alsnog is dat doosje veel groter dan de AirTag zelf. Het kleine, ronde apparaatje is niet groter dan een dop van een fles frisdrank.

Wil je de kleine tracker ergens aan vast maken, zoals een sleutelbos, dan heb je een aparte sleutelhanger nodig. Dit is een soort hoesje met een sleutelring waar je de AirTag in plaatst. Vervolgens hang je de AirTag als een gewone sleutelhanger aan een sleutel. Die moet je dus los aanschaffen, maar erg duur zijn ze niet.

Materiaal krast waarschijnlijk snel

Het design van de tracker is mooi afgewerkt en praktisch door het kleine formaat. De bovenkant van de AirTag is gemaakt van spiegelend materiaal. Hoewel het bij het uitpakken mooi glanst, is het een kwestie van afwachten tot hier veel krasjes op komen.

Ook met de bijbehorende sleutelhanger is het spiegelende gedeelte niet beschermd. Juist omdat je de AirTag aan spullen hangt die je veel gebruikt, zullen de eerste beschadigingen niet snel op zich laten wachten. Verder voelt de AirTag stevig aan en is het wat aan de zware kant.

Instellen werkt razendsnel

In een flits heb je de AirTag aan je iPhone gekoppeld. Als je de AirTag uitpakt zit er nog een klein lipje in vast. Zodra je deze eruit trekt maakt de AirTag een zacht geluid. Zodra je bluetooth inschakelt op je iPhone gaat het instellen eigenlijk vanzelf. Je bevestigt dat je wil verbinden en geeft aan waar je de AirTag voor gaat gebruiken, zoals je sleutels. Vervolgens kun je altijd in het tabblad ‘Objecten’ in de Zoek Mijn-app je sleutels terugvinden.

Ben je de sleutelbos in huis aan het zoeken? Door in de Zoek Mijn-app erop te tikken kun je de tracker een geluid laten afspelen. Nog steeds niet gevonden? De Zoek Mijn-app helpt je een handje door met een pijl aan te geven in welke richting je moet zoeken. Ook wordt hierbij de afstand aangegeven hoe ver je van de AirTag verwijderd bent, waardoor je heel nauwkeurig en razendsnel je spullen terug kunt vinden.

Conclusie AirTag eerste indruk

Op het eerste gezicht lijkt de AirTag dus absoluut een uitkomst als je vaak je spullen kwijtraakt. Het is een kleine, handzame tracker die je makkelijk aan je tas of sleutelbos hangt. Het design is strak, maar lijkt wel snel te kunnen beschadigen op het spiegelende oppervlak.

Het is aan te raden om de AirTag in een sleutelhanger te doen, omdat deze ontzettend klein is. Wel maakt de sleutelhanger van Apple de AirTag weer een heel stuk groter en minder handzaam.

AirTag kopen

De AirTag is nu verkrijgbaar in Nederland voor 35 euro. Via de linkjes hieronder kun je de slimme tracker in huis halen. De voorraad kan bij de webshops verschillen.

