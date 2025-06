Jammer: deze 5 wijzerplaten worden verwijderd van je Apple Watch

Natuurlijk brengt watchOS 26 veel verbeteringen naar je Apple Watch, maar er is ook slecht nieuws – Apple verwijdert namelijk 5 wijzerplaten.

Er zijn maar liefst bijna 60 wijzerplaten beschikbaar voor de Apple Watch, maar Apple faseert er bij elke software-update weer een paar uit. Wanneer je in september watchOS 26 installeert, verdwijnen er namelijk weer vijf.

Vorig jaar heeft Apple vier wijzerplaten verwijderd met de update naar watchOS 11. De slimme stapel met widgets verving de Siri-wijzerplaat, maar Apple heeft toen ook de analoge Chronograaf-, Verkenner-, Portretten- en Cijfers-wijzerplaten verwijderd. Daar hebben we sindsdien ook wel weer een paar wijzerplaten voor teruggekregen, namelijk Flux, Weerspiegelingen, Pride en Unity.

Op dit moment heeft Apple nog geen nieuwe wijzerplaten voor de Apple Watch getoond als onderdeel van het nieuwe watchOS 26. Die verschijnen waarschijnlijk pas in september, wanneer het nieuwe besturingssysteem ook voor het grote publiek beschikbaar komt. Maar er zijn wel alweer vijf wijzerplaten die verwijderd gaan worden. Dit zijn ze:

Het is niet duidelijk waarom Apple juist deze wijzerplaten heeft gekozen, maar de kans is groot dat het ermee te maken heeft dat ze minder vaak werden gebruikt.

Apple heeft bij het creëren van deze wijzerplaten voor de Apple Watch indertijd kosten noch moeite gespaard. Het bedrijf gebruikte toen namelijk praktische elementen in plaats van digitale effecten. Apple-ontwerper Alan Dye zei er toen het volgende over:

“We probably could have done this digitally, but we actually shot all of this practically in a studio. What I love about the fact that we did this is that it’s just so indicative of how the design team works. It was really about bringing together some of our various talents to create these faces. There are of course art directors, and color experts, and graphic designers, but also model makers who helped build these structures that we would eventually, you know, set on fire.”

“We hadden dit waarschijnlijk digitaal kunnen doen, maar we hebben alles in een studio gefilmd. Wat ik zo leuk vind aan deze aanpak, is dat het zo goed laat zien hoe het ontwerpteam werkt. Het ging er echt om dat we verschillende talenten samenbrachten om deze wijzerplaten te creëren. Er waren natuurlijk art directors, kleurexperts en grafisch ontwerpers, maar ook modelbouwers die hielpen bij het bouwen van deze constructies die we uiteindelijk in brand zouden steken.”