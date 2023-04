WhatsApp met vervaldatum verdwijnen niet – dit is er aan de hand

WhatsApp heeft al zo’n twee jaar een functie om berichten te versturen die vanzelf verdwijnen – een soort vervaldatum voor appjes dus. Gebruik je die functie? Lees dan even door, want door veranderingen bij WhatsApp is het mogelijk dat anderen jouw berichten tóch bewaren.

WhatsApp met vervaldatum

Vind je WhatsApp praktisch, maar ben je toch bang dat moederbedrijf Meta te veel gegevens van je opslaat? Of stuur weleens pikante berichtjes waarvan je wilt dat ze maar eventjes zichtbaar blijven? Dan gebruik je wellicht de functie om je berichten automatisch te laten verwijderen.

Dit stel je per conversatie in. Tik bovenaan op de naam van je contact of de naam van de groep en kies voor ‘Berichten met vervaldatum’. Vervolgens kies je de ‘houdbaarheid’ van je berichten: 24 uur, 7 dagen of 90 dagen.

Nu heeft WhatsApp echter een andere functie ingebouwd, die er mogelijk voor zorgt dat je appjes tóch bewaard blijven. Wil je dit niet, dan moet je even op het volgende letten.

Zo voorkom je dat je berichten toch bewaard blijven

De nieuwe functie heet ‘In chat bewaren’. Hiermee kan de ontvanger van je bericht met vervaldatum een aanvraag doen om je appje toch te bewaren. Dat is handig bij als je bijvoorbeeld een spraakbericht nog wat vaker wilt beluisteren, of als het appje belangrijke informatie bevat die je later nodig hebt.

Gelukkig kunnen de ontvangers niet zomaar jouw verdwijnende berichten bewaren, jij krijgt daar wel een aanvraag voor. Hierbij kun je het toestaan dat diegene je bericht mag bewaren, of je forceert dat het bericht inderdaad wordt gewist. Wel iets om rekening mee te houden dus, en niet lukraak alles te accepteren wat WhatsApp je voorschotelt.

Nieuwe functie komt er snel aan

De nieuwe functie zat overigens al in eerdere bèta-versies van WhatsApp, maar wordt nu dus op grote schaal gelanceerd. Volgens de berichtendienst wordt ‘In chat bewaren’ geleidelijk uitgerold en zal dus binnenkort ook op jouw iPhone te vinden is.

Meer iPhone-tips voor WhatsApp?

