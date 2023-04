iPhone-tips WhatsApp: 6 functies die je écht moet kennen

Deze iPhone-tips voor WhatsApp zijn misschien niet allemaal nieuw, maar wij vinden wel dat iedereen ze moet kennen. Check ze dus alle zes!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp iPhone-tips: 6 functies die je écht moet kennen

Eén functie die al een tijdje in WhatsApp bestaat, maar nog steeds door weinig mensen wordt gebruikt, is de optie om te verbergen dat je online bent. In de iPhone-tips van deze week laten we je onder meer zien hoe je deze optie inschakelt, hoe je de meldingen van een specifieke (groeps)chat dempt en hoe je in WhatsApp eenvoudig tekst vet of cursief kunt maken.

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste tips voor je iPhone, AirPods of Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je iedere week weer nieuwe functies ontdekt!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

1. Gebruik de foto-editor van WhatsApp

WhatsApp wordt natuurlijk vaak gebruikt om foto’s te delen. Maar wat je misschien nog niet wist, is dat je foto’s in WhatsApp ook kunt bewerken voordat je ze verstuurt. Zo kun je foto’s rechtzetten, bijsnijden of er een filter op toepassen. Het werkt als volgt:

Tik in de gewenste chat op het camera-icoontje rechtsonder;

Maak een foto of open er een;

Gebruik het tweede icoontje boven in beeld om de foto bij te snijden;

Veeg over het scherm naar boven voor de beschikbare filters.

Ben je klaar met bewerken, dan tik je gewoon op ‘Gereed’ en deel je de foto zoals je altijd doet.

2. Demp meldingen van een specifieke (groeps)chat

De tweede van deze iPhone-tips voor WhatsApp kan je heel wat rust opleveren. Zeker als je veel groeps-chats gebruikt, vliegen de meldingen van nieuwe berichten je geregeld om de oren. Je kunt dan natuurlijk je iPhone op stil zetten, maar het is een beter idee om de meldingen van de betreffende chat(s) te dempen. Je mist dan in elk geval geen meldingen die wel belangrijk zijn. Het instellen doe je zo:

Groeps-chat dempen in WhatsApp op iPhone Open de gewenste groeps-chat; Tik boven op de naam van de chat; Tik op ‘Demp’; Kies ‘8 uur’, ‘1 week’ of ‘Altijd’.

Je krijgt overigens nog wel een melding als je in de chat specifiek wordt genoemd. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je een belangrijk bericht mist.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Verberg je online status van WhatsApp

Veel mensen vinden het niet prettig dat al je contactpersonen kunnen zien dat je online bent. En tot voor kort was daar ook niets aan te doen. Gelukkig heeft WhatsApp onlangs een optie toegevoegd om je online status te verbergen. Je moet de optie wel even zelf inschakelen. Dat doe je als volgt:

Open WhatsApp en tik rechtsonder op ‘Instellingen’;

Tik op ‘Privacy’ en dan op ‘Laatst gezien en online’;

Selecteer in het bovenste gedeelte ‘Niemand’;

Selecteer beneden ‘Zelfde als Laatst gezien’.

Je hebt hier dus ook de mogelijkheid om je status alleen voor bepaalde contactpersonen te verbergen.

4. Gebruik tekstopmaak in WhatsApp

Soms wil je bepaalde woorden bold of cursief typen, maar hoe doe je dat eigenlijk? Het is makkelijker dan je misschien denkt. Om tekst in bold weer te geven, typ je die tekst tussen twee sterretjes (asterisks). Dus: *deze tekst wordt bold*.

Op dezelfde manier kun je tekst cursief laten weergeven. In plaats van sterretjes gebruik je dan underscores. Dus: _deze tekst wordt cursief_. En wil je tekst doorgehaald laten weergeven, dan gebruik je de tilde. Dus: ~deze tekst wordt doorgehaald~.

5. Berichten typen zonder internetverbinding

Wanneer je in een vliegtuig zit met je iPhone in Vliegtuigmodus, denk je wellicht dat je WhatsApp niet kunt gebruiken. In principe klopt dat ook, want je hebt op dat moment immers geen internetverbinding. Maar je hoeft niet te wachten tot je wel weer internet hebt. Je kunt kunt namelijk gewoon berichten typen tijdens je vlucht. Ze worden alleen pas verzonden wanneer je de Vliegtuigmodus weer uitschakelt.

Overigens kun je de Vliegtuigmodus ook gebruiken als je berichten hebt ontvangen en je wilt niet dat de afzender ziet dat je ze gelezen hebt …

6. Gebruik de Verzendlijsten

De laatste van deze iPhone-tips voor WhatsApp is handig als je geregeld een bericht wilt sturen naar verschillende contacten tegelijk. Dat gaat namelijk heel eenvoudig met een Verzendlijst. Sla je een Verzendlijst op, dan kun je voortaan heel eenvoudig hetzelfde bericht naar dezelfde groep mensen sturen, zonder dat je deze elke keer opnieuw hoeft te selecteren. Je gebruikt de functie als volgt:

Open WhatsApp en ga naar het tabblad ‘Chats’;

Tik linksboven op ‘Verzendlijsten’;

Tik onderaan op ‘Nieuwe lijst’ en voeg contactpersonen toe;

Als je klaar bent, tik je rechtsboven op ‘Maak’.

Meer iPhone-tips voor WhatsApp?

Vond je deze iPhone-tips interessant? Mooi zo! Want op iPhoned hebben we elke week weer nieuwe tips voor je iPhone! Check hieronder voor de meest recente iPhone-tips voor WhatsApp!