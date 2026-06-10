Agenda op je iPhone, iPad én Mac wordt veel slimmer (door deze functies)

Apple heeft nieuwe functies aangekondigd, die de Agenda-app op je iPhone, iPad én Mac veel slimmer maken. Dit gaat er veranderen!

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Agenda-app van Apple

Er komen grote updates aan voor de iPhone, iPad en Mac! Apple heeft iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 aangekondigd bij de jaarlijkse WWDC. Met de nieuwe softwareversies komen ieder jaar meer functies naar de applicaties van Apple en dat is in 2026 niet anders. Zo wordt de Agenda-app van Apple uitgebreid met Apple Intelligence op de iPhone, iPad én Mac in de aangekondigde updates.

Gebruik jij de Agenda-app van Apple regelmatig? In dat geval brengen iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 een handige verbetering, want het wordt veel eenvoudiger om afspraken in te plannen. Waar je nu nog handmatig een datum selecteren, kun je straks simpelweg een opdracht invoeren. Je kunt een kort bericht typen, waarin je de datum, het tijdstip en meer details over de afspraak uitlegt. De Agenda-app voegt de afspraak vervolgens automatisch toe met behulp van Apple Intelligence.

Apple Intelligence

Apple Intelligence is het belangrijkste onderdeel van nieuwe softwareversies als iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27. Het is daarom geen verrassing dat Apple de nieuwe techniek ook brengt naar de Agenda-app op de iPhone, iPad en Mac. Afspraken invoeren gebeurt straks met een snelle opdracht, zoals je nu ook opdrachten kunt invoeren bij ChatGPT. Dat scheelt veel tijd, zeker als je afspraken ver vooruit plant. Het is niet meer nodig om handmatig naar een datum te zoeken in de Agenda-app.

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Wil je nóg meer tijd besparen? Dan kun je straks ook aan Siri AI vragen om afspraken toe te voegen aan de Agenda-app op je iPhone, iPad en Mac. De stemassistent wordt veel slimmer en kan meerdere opdrachten achter elkaar uitvoeren. Zo hoef je bijna niets meer te doen, want je kunt aan Siri vragen om een afspraak in de agenda te zetten. Volgens Apple wordt het daarnaast eenvoudiger om herhaalde evenementen in de Agenda-app te bewerken.

Meer nieuwe functies

Vorig jaar bracht Apple Visual Intelligence al naar de Agenda-app, want je kunt evenementen via een schermfoto automatisch toevoegen aan je agenda. Daar komen met iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 nog meer opties bij. In de nieuwe softwareversies voer je een simpele opdracht in bij de Agenda-app of vraag je Siri om plannen in je agenda te zetten. De Herinneringen-app krijgt een soortgelijke functie, maar dan voor het instellen van reminders.

Met de nieuwe functie wordt het niet alleen simpeler om afspraken in je agenda te zetten, maar is de kans ook kleiner dat je per ongeluk de verkeerde datum selecteert. We moeten nog even wachten op de nieuwe functies voor de Agenda-app, want iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 komen pas in september uit. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van alle Apple-updates!