Helaas: deze 5 populaire Apple Watches krijgen géén watchOS 27

Maurice Snijders
Maurice Snijders
9 juni 2026, 9:13
2 min leestijd
Helaas: deze 5 populaire Apple Watches krijgen géén watchOS 27

Apple heeft op maandagavond 8 juni watchOS 27 aangekondigd en er zijn maar liefst 5 Apple Watches die deze update niet krijgen – dit zijn ze.

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Deze 5 Apple Watches krijgen géén watchOS 27

watchOS 27 zorgt vooral voor betere prestaties, waardoor apps sneller opstarten en jouw Watch soepeler reageert op aanrakingen en bewegingen. Hierdoor is je Apple Watch weer wat prettiger in het gebruik. Mits je ondersteuning hebt voor watchOS 27, want er zijn maar liefst 5 Apple Watches die dat niet krijgen. Dat is ongekend!

Deze 6 Apple Watches krijgen watchOS 27 (en de rest juist níét)

Deze 6 Apple Watches krijgen watchOS 27 (en de rest juist níét)

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Het gaat om de Apple Watch Series 6, Series 7 en Series 8, de eerste Apple Watch Ultra, en de Apple Watch SE 2. Aanvankelijk zei Apple tijdens de presentatie dat ook de Apple Watch Series 9 geen ondersteuning voor watchOS 27 zou krijgen. Dat was op zijn minst opmerkelijk, omdat zowel de Series 9 als de Ultra 2 zijn uitgerust met dezelfde S9-chip, en de Ultra 2 wel wordt ondersteund. Inmiddels heeft het bedrijf toegegeven dat dit een fout was en dat ook de Apple Watch Series 9 toch wel wordt ondersteund.

Apple Watch series 9
Apple Watch Series 9

Desondanks is het nooit eerder gebeurd dat er zoveel toestellen tegelijk ineens geen updates meer krijgen. watchOS 26 ondersteunde precies dezelfde apparaten als het voorgaande watchOS 11: de Apple Watch Series 6 en nieuwer, de Apple Watch SE (2e generatie) en nieuwer, en alle Apple Watch Ultra-modellen. Met watchOS 27 schrapt Apple in feite de ondersteuning voor drie jaar aan apparaten in één enkele software-update.

Dit brengt watchOS 27

In watchOS 27 hebben verschillende apps en functies een update gekregen en is Liquid Glass wat verder aangepast. Daarbij moet je denken aan de doorzichtigheid van balkjes en vensters die nog beter aan te passen zijn. Verder heeft Apple zich vooral gericht op Apple Intelligence, Ouderlijk Toezicht en Siri.

5 watchos 27

De nieuwe Siri heet nu Siri AI. In watchOS 27 heeft de assistent een flinke upgrade gekregen dankzij Apple Intelligence en heeft nu zelfs een eigen app. Je kunt nog steeds vragen stellen, maar nu is het ook mogelijk om door te blijven praten. Siri begrijpt beter wat je bedoelt en ziet wat er op je scherm staat. Bovendien klinkt Siri AI dankzij een nieuwe stem veel natuurlijker. Siri AI is aanvankelijk alleen in het Engels beschikbaar en voorlopig ook nog niet te gebruiken in de EU.

Op dit moment is watchOS 27 beschikbaar voor ontwikkelaars en de komende maanden wordt het verder getest. We verwachten dat Apple de update in september beschikbaar stelt voor het grote publiek. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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