watchOS 12 krijgt óók een redesign: dit zijn de verwachtingen

Apple brengt niet alleen een nieuw ontwerp naar iOS 19, ook watchOS 12 krijgt een redesign. Dit weten we al over de nieuwe interface voor de Apple Watch.

watchOS 12

Dit jaar is watchOS 12 de belangrijkste update voor de Apple Watch. Met de nieuwe softwareversie komen waarschijnlijk nieuwe wijzerplaten, sportfuncties en gezondheidsfeatures naar je Apple Watch. Volgens nieuwe geruchten is dat niet alles, want Apple werkt naar verluidt aan een aangepast ontwerp voor watchOS. Dit redesign zien we mogelijk later dit jaar terug bij watchOS 12.

Het is de verwachting dat watchOS 12 veel elementen overneemt van visionOS. Dat betekent dat we meer transparante kaders met afgeronde hoeken in het besturingssysteem zullen zien. Met het redesign worden alle knoppen, menu’s en icoontjes van applicaties vernieuwd in watchOS 12. De software op je Apple Watch ziet er na het installeren van de update dus waarschijnlijk compleet anders uit.

Transparante kaders die in iOS 19 worden verwacht.

Apple Intelligence

Het redesign is volgens deze geruchten niet de enige verbetering in watchOS 12. Naar verluidt komt Apple Intelligence met de software-update voor het eerst naar de Apple Watch. Op dit moment zijn de AI-functies alleen beschikbaar op de iPhone, iPad en Mac(Book). De Apple TV en de Apple Watch hebben nog geen ondersteuning, maar daar komt bij laatstgenoemde later dit jaar waarschijnlijk verandering in.

Vrijwel alle nieuwe Apple-apparaten werken met Apple Intelligence, met uitzondering van de iPad 2025. Het is de verwachting dat de Apple Watch Ultra 3 de eerste smartwatch is met ondersteuning voor Apple Intelligence. Dat zou een grote update betekenen voor de geavanceerde Apple Watch, want 8 GB aan werkgeheugen is een vereiste voor alle functies van Apple Intelligence. Nu hebben alle Apple Watches nog slechts 1 GB RAM, dat wordt dus veel meer bij de volgende generatie van de smartwatch.

Release van watchOS 12

Een groot deel van alle Apple Intelligence-functies komt later dit jaar dus naar de Apple Watch Ultra 3. Dit zijn features als het samenvatten van meldingen, Genmoji en de vernieuwde versie van Siri. Daarnaast gebruikt de smartwatch Apple Intelligence voor het analyseren van slaap-, hart- en sportgegevens. Met watchOS 12 komt dus niet alleen een redesign naar de Apple Watch, maar krijgt de smartwatch er ook veel functies bij.

Hoe dit redesign eruitziet weten we in juni al, want dan presenteert Apple watchOS 12 tijdens de WWDC 2025. Het wordt een belangrijke presentatie voor Apple, omdat het bedrijf bij meerdere besturingssystemen op hetzelfde moment een nieuw ontwerp introduceert. Zo krijgen ook iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16 een vernieuwd design. Wil je weten wanneer de presentatie precies plaatsvindt? Lees dan hier alles over de WWDC 2025!