Videoland wordt weer duurder: deze hogere prijzen ga je in 2026 betalen

Slecht nieuws als je een abonnement op Videoland hebt, want de prijzen worden duurder in 2026. Zoveel ga je betalen voor Videoland!

Videoland verhoogt prijzen

Er komt een prijsverhoging voor Videoland aan! De streamingdienst heeft aangekondigd dat alle abonnementen binnenkort duurder worden. Videoland biedt op dit moment drie abonnementen aan, die allemaal in prijs zullen stijgen vanaf maart. Het is even geleden dat Videoland duurder is geworden, de laatste prijsstijging werd in augustus 2024 doorgevoerd. In 2026 verhoogt Videoland alle prijzen opnieuw met één tot twee euro per maand.

De prijsverhogingen gelden voor alle abonnees van de streamingdienst, dus ook als je een abonnement met korting hebt afgesloten bij Videoland. Heb jij een abonnement op Videoland? Dan krijg je deze maand nog een mail, waarin de nieuwe prijzen van je abonnement op Videoland worden gecommuniceerd. Wil je niet op die mail wachten? Dit zijn de prijzen die Videoland in 2026 voor alle abonnementen gaat vragen:

Abonnement Oude prijs Nieuwe prijs Videoland Basis 5,99 euro 6,99 euro Videoland Plus 10,99 euro 11,99 euro Videoland Premium 12,99 euro 14,99 euro Maandelijkse prijzen van Videoland.

Duurdere abonnementen

Volgens Videoland zijn de prijsverhogingen nodig om abonnees de beste content en kijkervaring te blijven bieden. Zowel het Basis- als Plus-abonnement stijgt maandelijks met één euro. Videoland Premium wordt twee euro per maand duurder. Abonnees hoeven verder geen actie te ondernemen, vanaf 2 maart 2026 worden de hogere prijzen van Videoland automatisch afgeschreven. Je betaalt dan vanzelf meer voor je abonnement.

Wil je de prijsstijging van Videoland voorkomen? In dat geval krijgen huidige abonnees ook de kans om over te stappen naar een jaarabonnement. Het is niet voor iedereen mogelijk om een nieuw jaarabonnement aan te schaffen, deze aanbieding is exclusief voor een deel van de bestaande abonnees. Met het jaarabonnement behoud je de huidige maandprijs voorlopig, zodat je ook in 2026 niet te maken krijgt met de hogere prijzen van Videoland.

De prijsverhoging is niet de enige verandering waar Videoland aan werkt. De streamingdienst onderzoekt de mogelijkheden om het delen van een account te beperken tot één huishouden. Andere diensten als Netflix en Disney Plus hebben al een vergelijkbare regelgeving, waarbij je een abonnement alleen op hetzelfde adres kunt gebruiken. Voor een extra abonnee buiten je huishouden moet je straks vermoedelijk bijbetalen.

Alle abonnementen van Videoland worden binnenkort dus weer wat duurder. Vind je de prijzen van Videoland in 2026 te hoog worden? Zeg dan op tijd op, zodat je in maart niet automatisch een hoger maandbedrag kwijt bent. Er zijn in dat geval nog veel meer streamingdiensten die je kunt uitproberen tegen een lagere prijs. Zo zijn HBO Max en SkyShowtime vanaf maart goedkoper dan Videoland. Bekijk hier alle prijzen: