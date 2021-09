‘iPhones krijgen straks zeven jaar lang iOS-updates’

De iPhones van Apple staan erom bekend dat ze lang worden ondersteund – vaak zo’n vijf jaar. Via de Europese Unie wil Duitsland echter een langere termijn afdwingen. Zij pleiten voor verplichte beveiligingsupdates van zeven jaar.

De Europese Commissie werkt aan een wetsvoorstel waarbij fabrikanten van mobiele apparaten verplicht zijn om ten minste vijf jaar lang software-updates uit te brengen. Ook moeten reserveonderdelen nog vijf jaar lang worden geleverd; bij tablets gaat het om zes jaar.

Duitsland wil echter dat de EU verder gaat door zeven jaar lang iOS-updates te eisen. De regering voert daarover gesprekken met de Europese Commissie. Bovendien wil het land fabrikanten verplichten om de prijzen van reserveonderdelen te publiceren. Deze prijzen moeten ‘redelijk’ zijn en mogen vervolgens niet worden verhoogd.

DigitalEurope – een technische belangengroep met leden als Apple, Samsung en Google – vindt de voorstellen van de Europese Commissie te ver gaan. Zij pleiten voor een limiet van drie jaar voor beveiligingsupdates op mobiele apparaten. De meeste fabrikanten houden zich al aan deze norm.

Reserve-onderdelen

De belangengroep vindt de verplichting om onderdelen te vervangen ook te ver gaan. Fabrikanten zouden alleen displays en batterijen moeten leveren; andere onderdelen zoals camera’s, microfoons en luidsprekers zouden zelden defect zijn. Ook deze reserve-onderdelen moeten bij het wetsvoorstel van de EU nog vijf jaar worden geleverd.

De Europese Commissie is van plan om de voorstellen tegen 2023 in te voeren. Telefoonfabrikanten proberen deze limiet echter nog te verlagen, terwijl Duitsland zich inspant voor strengere milieueisen.

Nu al lange iOS-ondersteuning

Mocht het wetsvoorstel van de Europese Unie of Duitsland het halen, dan hoeft Apple weinig te veranderen. De iPhone 6s (Plus) die Apple zes jaar geleden (in 2015) lanceerde, wordt nog steeds voorzien van de laatste iOS-updates. Het toestel ondersteunt straks ook iOS 15, waarmee de iPhone 6s uiteindelijk minstens zeven jaar lang iOS-updates geniet. Ook alle iPhones uit 2016 en nieuwer worden nog ondersteund.

