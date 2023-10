Twee WhatsApp-accounts op één iPhone instellen komt eraan (met een nadeel)

WhatsApp komt met een nieuwe update waardoor het mogelijk is om twee WhatsApp-accounts op één iPhone in te stellen. Maar er zit wel een addertje onder het gras.

Twee WhatsApp-accounts op één iPhone

Stiekem was het al langer mogelijk om twee WhatsApp-accounts op één iPhone in te stellen. Maar daarvoor moest je een account instellen in de WhatsApp-app en een tweede in de andere app: WhatsApp Business.

Dat was nogal omslachtig, maar in een nieuwe blogpost van WhatsApp is te lezen dat er een officiële manier komt om twee WhatsApp-accounts op een enkele iPhone in te stellen. Op dit moment is de functie alleen beschikbaar op Android, maar WhatsApp brengt updates meestal iets later uit ook op iPhones uit.

De functie is vooral handig als je regelmatig tussen accounts moet schakelen, zoals een werkaccount en persoonlijk account. Je hoeft je dan niet steeds af te melden, of twee telefoons mee te nemen.

Er zit wel een addertje onder het gras, want voor het instellen van twee WhatsApp-accounts op je iPhone heb je wel een tweede telefoonnummer en simkaart nodig. Deze tweede simkaart mag natuurlijk ook een eSIM zijn.

Heb je twee simkaarten? Dan zegt WhatsApp dat je in de instellingen het tweede account kunt toevoegen. Je bepaalt dan zelf de privacy- en meldingsinstellingen voor elk account.

WhatsApp op iPad

Dat je straks op een iPhone twee accounts in WhatsApp kunt instellen is leuk, maar hoe zit het eigenlijk met WhatsApp op de iPad? Er is een bèta-versie beschikbaar, maar alleen via TestFlight.

TestFlight is een dienst van Apple waarmee ontwikkelaars bèta-versies kunnen uitdelen voor testdoeleinden. Plekken zijn strikt beperkt, waardoor je je dus niet zomaar kunt aanmelden.

Dit duidt er wel op dat de release niet meer al te lang op zich laat wachten. Al naargelang hoe stabiel en probleemloos de bèta draait, zou het kunnen dat we tegen het eind van het jaar al een definitieve release zien. Wij hopen in ieder geval van wel!

