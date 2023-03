Comeback van Touch ID op iPhone duurt langer dan je denkt

Vind je Face ID maar niks en wil je veel liever terug naar de tijd dat je je iPhone met je vinger en Touch ID kon ontgrendelen? De vingerafdruksensor komt terug, maar misschien niet zo snel als je denkt.

Touch ID en Face ID

Het is ook nooit goed. Sinds Apple met Face ID een nieuwe biometrische authenticatie voor de iPhone heeft geïntroduceerd, wachten veel fans op een terugkeer van de vingerafdrukscanner Touch ID op nieuwe iPhones. Volgens de laatste geruchten komt die inderdaad terug en de oplossing zou een techniek kunnen zijn die de scanner onder het display plaatst.

Soortgelijke sensoren zijn al in gebruik bij sommige concurrenten, maar voldoen tot nu toe niet aan de eisen van Apple. Maar Apple doet verder onderzoek naar de techniek rondom de vingerafdruksensor onder het scherm. Deze moet zijn debuut maken op een iPhone met één en al scherm: zonder notch en zonder Dynamic Island.

Eerdere geruchten over Touch ID in het scherm

Er gingen al vaker geruchten dat de tijd rijp is voor een iPhone met Touch ID onder het scherm. Toch blijven de plannen van Apple voor de techniek nog best ondoorzichtig. Het is echter geen geheim dat Apple al minstens sinds 2013 werkt aan een Touch ID-systeem onder het scherm, waarbij het bedrijf in de loop der jaren verschillende patenten kreeg toegekend.

In een bericht uit 2021 had analist Ming-Chi Kuo voorspeld dat Apple in de tweede helft van 2023 ten minste één nieuw iPhone-model zou lanceren met een vingerafdrukscanner onder het scherm. Zeven maanden later zei Kuo echter dat het onwaarschijnlijk was dat Apple in 2023 of 2024 een premium iPhone met Touch ID zou lanceren. Daarna werd het weer heel stil over de vingerafdruksensor.

Nieuwe geruchten over vingerafdruksensor in het scherm

Nu gooit de leaker yeux1122 weer olie in het geruchtenvuur. Hij meldt op het Koreaanse blog Naver dat eerst Face ID onder het display zal worden geplaatst, en dat Touch ID dan twee tot drie jaar later zal volgen. Als bron noemt hij bronnen binnen de industrie.

In combinatie met een onlangs verschenen roadmap van display-expert Ross Young, zou een nieuwe versie van Touch ID onder het beeldscherm op zijn vroegst in 2026 kunnen komen. Ervan uitgaande natuurlijk dat Apple tot die niet van mening verandert en Touch ID nog steeds onder het iPhone-scherm wil plaatsen.

