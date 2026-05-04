Deze populaire iPhone-app wordt véél beter in iOS 27 – dit kun je verwachten

Apple brengt met de komst van iOS 27 grote veranderingen naar een populaire iPhone-app, die daardoor ook gelijk een heel stuk slimmer wordt.

De populaire iPhone-app die veel beter wordt in iOS 27 is de Foto’s-app. Apple werkt momenteel aan een reeks fotobewerkingstools voor iOS 27 in een poging om de achterstand op de AI-functies van Android in te halen. Deze tools leunen sterk op kunstmatige intelligentie.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg ontwikkelt Apple de nieuwe Apple Intelligence-tools voor iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27. Met de nieuwe tools kun je foto’s snel verbeteren en uitbreiden, en het perspectief van ruimtelijke foto’s veranderen. Dit gaat met behulp van AI, waarbij de verwerking slechts enkele seconden duurt.

De nieuwe functies zijn kennelijk bedoeld om de achterstand op het aanbod van Google en Samsung in te halen. Google biedt op Pixel-toestellen en sommige Android-toestellen al functies als Magic Eraser, Photo Unblur en generatieve beelduitbreiding aan. De afgelopen jaren heeft Samsung ervoor gekozen om de camera’s op de Galaxy-telefoons ongewijzigd te laten, maar verbeteringen aan te bieden via AI-bewerking en opschaling.

Gurman zegt dat Apple in iOS 27 een nieuwe sectie met de naam ‘Apple Intelligence Tools’ toevoegt aan de interface voor fotobewerking van de iPhone-app. Hierin zitten de tools Enhance, Extend, Reframe en Ruim op.

Enhance maakt gebruik van AI om de kleur, belichting en de algehele beeldkwaliteit te verbeteren.

Extend genereert extra beelden buiten het kader van de originele foto. Dit lijkt op de generatieve beelduitbreiding die beschikbaar is voor Android.

Reframe is bedoeld voor ruimtelijke foto’s, het 3D-beeldformaat voor de Vision Pro. Met deze tool kun je het perspectief verschuiven nadat je een foto hebt genomen.

Ruim op krijgt verbeteringen, aangezien de huidige versie soms vreemde resultaten oplevert.

Het is niet duidelijk of de nieuwe tools gebruikmaken van Gemini-modellen als onderdeel van de nieuwe AI-samenwerking tussen Apple en Google die eindelijk Siri 2.0 zou moeten introduceren.