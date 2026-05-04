iPhone Pro krijgt in 2027 grootste update ooit – en wordt helemaal anders

Maurice Snijders
4 mei 2026, 16:06
De speciale iPhone die Apple in 2027 uitbrengt vanwege het 20-jarig jubileum is geen los toestel, maar een heel nieuw ontwerp voor de Pro-serie.

De iPhone-serie heeft de afgelopen jaren flink wat veranderingen ondergaan. Zo verving de iPhone Air vorig jaar de iPhone Plus, en in het komend najaar komt naar alle waarschijnlijkheid de eerste iPhone Ultra (ook wel iPhone Fold) op de markt.

Daarnaast gaan er al geruime tijd geruchten dat Apple een speciaal model voorbereidt voor 2027, ter ere van het twintigjarig jubileum van de iPhone. Die krijgt waarschijnlijk een scherm met vierzijdige rondingen dat er volledig randloos uitziet. Mogelijk heeft het slechts een kleine uitsparing voor de camera, hoewel er ook geruchten de ronde doen dat Apple alle uitsparingen in het glas wil verwijderen.

Mark Gurman van Bloomberg meldde aanvankelijk dat deze iPhone een speciaal Pro-model zou worden. Maar inmiddels hebben Gurman en andere berichten het meer over een volledig apart model dat Apple gaat uitbrengen. Een nieuw rapport van analist Jeff Pu geeft echter aan dat dit ontwerp ter ere van het 20-jarig jubileum eigenlijk bedoeld is voor de gehele Pro-lijn van Apple in 2027. In het rapport staat onder meer het volgende:

“We expect the 2H27’s 20th iPhone launch to shift the innovation focus to mainstream iPhone Pro+Max models, featuring 4-edge round display with ongoing design efforts on under-display cameras at front.”

“We verwachten dat bij de lancering van de 20e iPhone in de tweede helft van 2027 de nadruk op innovatie zal verschuiven naar de reguliere iPhone Pro+Max-modellen, die zullen beschikken over een scherm met afgeronde hoeken aan alle vier de zijden, terwijl er verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling van onder-het-scherm-camera’s aan de voorkant.”

Dit komt overeen met het oorspronkelijke bericht van Bloomberg, waarin Gurman sprak over een gedurfd nieuw Pro-model waarin meer glas is verwerkt. Als Pu gelijk heeft, is Apple dus niet zozeer van plan om een speciaal iPhone-model uit te brengen ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum. In plaats daarvan komt er voor de iPhone Pro- en Pro Max-modellen van 2027 waarschijnlijk een speciaal, geheel nieuw ontwerp.

Bron afbeelding: 9to5mac
Geruchten iPhone Apple

