iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Gelekt: dit zijn álle specificaties van de aankomende iPhone Fold

Maurice Snijders
Maurice Snijders
4 februari 2026, 10:01
2 min leestijd
Gelekt: dit zijn álle specificaties van de aankomende iPhone Fold

Tot nog toe gingen iPhone Fold-geruchten over het scherm, maar een nieuw gerucht onthult details over de camera’s, knoppen, kleuren en meer.

Lees verder na de advertentie.

Alle specificaties van de iPhone Fold

Geruchten over een iPhone Fold verschijnen al minstens sinds 2019, toen Samsung zijn eerste vouwbare smartphone uitbracht. Al die tijd hebben deze geruchten alleen maar betrekking op de schermen en de vormgeving. Daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen. Weibo-gebruiker ‘Instant Digital‘ beweert nu namelijk alle andere details te hebben onthuld. Dit zouden we kennelijk kunnen verwachten:

  • Volumeknoppen worden verplaatst van de linkerkant naar de rechter bovenkant.
  • De aan-/uit-knop blijft aan de rechterkant.
  • Het camera-eiland is helemaal zwart en dus niet in dezelfde kleur als de rest.
  • Er zitten twee camera’s horizontaal naast elkaar aan de achterkant.
  • Een kleiner Dynamic Island
  • Verschijnt in wit en in een andere nog onbekende kleur.
  • Krijgt de grootste iPhone-batterij tot nog toe.

Knoppen aan de rechterkant

Volgens geruchten gaat Apple de aan-/uit-knop aan de rechterkant op de iPhone Fold gebruiken voor Touch ID. De plaatsing van de knoppen is verder belangrijk omdat de gebruiker dan alles aan dezelfde kant heeft wanneer de iPhone Fold wordt geopend. Naar de andere kant reiken is dan niet nodig en Apple hoeft ook geen bedieningscircuits over het vouwbare scherm te laten lopen.

Instant Digital zegt dat Apple de hele linkerkant van de iPhone Fold leeg laat. Zodoende kan de hele linkerkant worden gebruikt voor het scherm en de batterij. Hierdoor kan de iPhone Fold ook de grootste iPhone-batterij krijgen die Apple ooit heeft geproduceerd.

de iPhone Fold

Twee kleuren

Een verrassing in het gerucht betreft de kleur van de iPhone. Zoals gezegd zal hij in twee kleuren verkrijgbaar zijn, waarvan alleen wit op dit moment bekend is. Tegelijkertijd zou het camera-eiland zwart zijn, ongeacht de kleur van de rest van de iPhone Fold. Dat lijkt in strijd te zijn met het plan van Apple om het tweekleurige uiterlijk van de iPhone 17-reeks achterwege te laten.

Het is mogelijk dat de details van dit gerucht verloren zijn gegaan in de vertaling. Of misschien wordt de tweede kleur zwart en is het camera-eiland dat gezien is van die versie. Wil je op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen van de iPhone Fold? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, appelinsider
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten iPhone Apple

Bekijk ook

Apple voegt verborgen feature toe aan Apple Kaarten: zo vind je die

Apple voegt verborgen feature toe aan Apple Kaarten: zo vind je die

Vandaag 12:58

Flitsmeister zet er een punt achter: dit verandert er bij de navigatiedienst

Flitsmeister zet er een punt achter: dit verandert er bij de navigatiedienst

Vandaag 8:26

Deze verborgen Google Maps-feature maakt navigeren véél beter

Deze verborgen Google Maps-feature maakt navigeren véél beter

Gisteren 14:04

iPhone 18 krijgt deze 5 verbeteringen (die je nu al zou willen hebben)

iPhone 18 krijgt deze 5 verbeteringen (die je nu al zou willen hebben)

Gisteren 12:26

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren