Gelekt: dit zijn álle specificaties van de aankomende iPhone Fold

Tot nog toe gingen iPhone Fold-geruchten over het scherm, maar een nieuw gerucht onthult details over de camera’s, knoppen, kleuren en meer.

Alle specificaties van de iPhone Fold

Geruchten over een iPhone Fold verschijnen al minstens sinds 2019, toen Samsung zijn eerste vouwbare smartphone uitbracht. Al die tijd hebben deze geruchten alleen maar betrekking op de schermen en de vormgeving. Daar lijkt nu eindelijk verandering in te komen. Weibo-gebruiker ‘Instant Digital‘ beweert nu namelijk alle andere details te hebben onthuld. Dit zouden we kennelijk kunnen verwachten:

Volumeknoppen worden verplaatst van de linkerkant naar de rechter bovenkant.

De aan-/uit-knop blijft aan de rechterkant.

Het camera-eiland is helemaal zwart en dus niet in dezelfde kleur als de rest.

Er zitten twee camera’s horizontaal naast elkaar aan de achterkant.

Een kleiner Dynamic Island

Verschijnt in wit en in een andere nog onbekende kleur.

Krijgt de grootste iPhone-batterij tot nog toe.

Knoppen aan de rechterkant

Volgens geruchten gaat Apple de aan-/uit-knop aan de rechterkant op de iPhone Fold gebruiken voor Touch ID. De plaatsing van de knoppen is verder belangrijk omdat de gebruiker dan alles aan dezelfde kant heeft wanneer de iPhone Fold wordt geopend. Naar de andere kant reiken is dan niet nodig en Apple hoeft ook geen bedieningscircuits over het vouwbare scherm te laten lopen.

Instant Digital zegt dat Apple de hele linkerkant van de iPhone Fold leeg laat. Zodoende kan de hele linkerkant worden gebruikt voor het scherm en de batterij. Hierdoor kan de iPhone Fold ook de grootste iPhone-batterij krijgen die Apple ooit heeft geproduceerd.

Twee kleuren

Een verrassing in het gerucht betreft de kleur van de iPhone. Zoals gezegd zal hij in twee kleuren verkrijgbaar zijn, waarvan alleen wit op dit moment bekend is. Tegelijkertijd zou het camera-eiland zwart zijn, ongeacht de kleur van de rest van de iPhone Fold. Dat lijkt in strijd te zijn met het plan van Apple om het tweekleurige uiterlijk van de iPhone 17-reeks achterwege te laten.

Het is mogelijk dat de details van dit gerucht verloren zijn gegaan in de vertaling. Of misschien wordt de tweede kleur zwart en is het camera-eiland dat gezien is van die versie. Wil je op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen van de iPhone Fold? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!