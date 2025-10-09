Slimme sloten worden steeds populairder, maar wat gebeurt er met een slim slot als de stroom uitvalt? Dit moet je weten.

Slimme sloten

Er zijn inmiddels ontelbaar veel manieren om je huis slimmer te maken. Lampen, gordijnen, wasmachines en zelfs koelkasten zijn tegenwoordig slim. De beveiliging van je huis wordt eveneens slimmer, met beveiligingscamera’s voor binnen en buiten. Dat is niet alles, want je kunt je woning eenvoudig beveiligen met een slim slot. Deze zijn in alle vormen en maten verkrijgbaar, waardoor er voor ieder deur wel een passend slim slot is.

Slimme sloten werken op verschillende manieren. Bij bepaalde modellen steek je de huissleutel binnenshuis in het slot, zodat het draaimechanisme de sleutel automatisch kan omdraaien. Andere sloten werken juist met een eigen systeem of bijzondere beveiligingssleutel. Alle slimme sloten hebben in ieder geval één overeenkomst, en dat is dat ze afhankelijk zijn van stroomvoorziening. Hoe werkt een slim slot als je stroom uitvalt?

Afhankelijk van batterijen

Het kan altijd gebeuren dat je te maken krijgt met stroomuitval bij je huis. Een stroomstoring of kortsluiting kan ervoor zorgen dat je tijdelijk of langere tijd geen elektriciteit hebt. Bij een slim slot heb je wel stroom nodig, zodat het mechanisme geopend én gesloten kan worden. Bij de meeste slimme sloten is het geen probleem als de stroom in je huis uitvalt, omdat ze werken op batterijen. Op die manier heeft een slim slot ook bij stroomuitval nog steeds energie.

Dat betekent natuurlijk niet dat een slim slot altijd genoeg stroom heeft. Batterijen en oplaadbare accu’s gaan uiteindelijk leeg, waardoor het belangrijk is om dat goed in de gaten te houden. De meeste slimme sloten hebben een eigen applicatie, die het batterijpercentage weergeeft. Zijn de batterijen bijna leeg? Dan krijg je doorgaans tijdig een notificatie, dus zorg ervoor dat je meldingen van de app aan hebt staan. Zo weet je precies wanneer je de batterijen van het slimme slot moet vervangen.

Noodopties

Heb je toch te lang gewacht met het vervangen van de batterijen of het opladen van de accu? En zit je slimme slot zonder stroom? Er dan gelukkig nog steeds geen reden tot paniek, want je kunt je huis nog steeds binnenkomen. Slimme sloten hebben doorgaans verschillende noodopties. Zo zijn er genoeg sloten die handmatig geopend kunnen worden met een sleutel, ook bij een lege accu of lege batterijen. Zorg er daarom voor dat je deze sleutel altijd bij je hebt als je het huis verlaat.

Daarnaast hebben slimme sloten vaak een reservebatterij of energiebesparingsmodus, waarmee je het slot lange tijd wel nog kunt openen en sluiten bij weinig stroom. Andere noodopties zijn een noodbatterijpoort, waarop je een powerbank kunt aansluiten of het slot een start kunt geven met een 9-volt batterij. De deur kan vrijwel altijd nog geopend worden via het slimme slot, ook als de stroom in de batterijen of accu uitvalt.

Goed om te weten: het slimme slot blijft in de huidige stand als de batterij of accu leeg is. De deur blijft dus op of van het slot, afhankelijk van het moment dat de stroom uitvalt. Heb je de deur afgesloten bij je vertrek en is de batterij in je afwezigheid leeg gegaan? In dat geval blijft de deur afgesloten en is je huis nog steeds goed beveiligd.

Slim slot voor je huis kiezen

Ben je van plan om een slim slot voor je huis te kiezen? Het is dan verstandig om van tevoren goed te controleren op welke manier het slimme slot werkt als de stroom uitvalt. Het heeft doorgaans geen invloed als de stroom van je huis wegvalt, maar wél als de batterij of accu van het slimme slot leeg is. Bekijk daarom goed of een slim slot bijvoorbeeld nog geopend kan worden met een sleutel van buitenaf. Vaak heeft de cilinder van je voordeur daar ook ondersteuning voor nodig, dus controleer of die een noodfunctie heeft.

Veel slimme sloten van merken als Nuki, Switchbot en Aqara bieden noodopties, zoals een reservebatterij of fysieke sleutel. Zo kom je jouw huis altijd nog binnen, óók als de stroom van het slimme slot uitvalt. Bij de beschrijvingen van slimme sloten worden deze noodopties doorgaans genoemd. Ben je benieuwd welke slimme sloten verkrijgbaar zijn? Bekijk hier het gehele aanbod, zodat je precies het juiste slot voor jouw woning kiest: