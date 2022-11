RTL XL stopt definitief: programma’s voortaan op Videoland

Het einde van RTL XL is in zicht en de dienst stopt. Vanaf 2023 gaan al je favoriete programma’s van RTL XL naar Videoland.

RTL XL stopt definitief

Ben je ook zo’n fan van ‘The Masked Singer’ of ‘Het Perfecte Plaatje’, maar mis je de uitzending wel eens? Dan kun je op RTL XL het programma altijd nog bekijken. Je kunt kijken waar en wanneer je dat wilt: op je iPhone, iPad of smart-tv.

De afleveringen zijn tot 7 dagen na de uitzending op TV gratis terug te kijken met reclame. Ten minste, nu het nog kan. RTL XL gaat namelijk in 2023 stoppen.

Maar wat gebeurt er dan met je favoriete programma’s als RTL XL stopt? Geen nood. Die gaan allemaal over naar Videoland. Volgens geruchten komt Videoland dan met een vierde abonnement die alle content van RTL XL gaat bevatten. Het nieuwe abonnement wordt gratis, maar heeft wel reclame.

Dat RTL XL stopt is natuurlijk niet leuk, maar er is ook goed nieuws. Videoland heeft nu een tijdelijke aanbieding tijdens Black Friday. Je krijgt dan de eerste 6 maanden Videoland Basis voor €2,99 per maand (normaal €4,99 per maand). Let op! De aanbieding is alleen geldig tot en met 28 november 2022.

Abonnement bij Videoland

Bij Videoland heb je de keuze uit drie verschillende abonnementen. Het goedkoopste abonnement van 4,99 euro per maand heet Videoland Basis en heeft reclame. Je kunt met de abonnement onbeperkt alle programma’s op de dienst bekijken.

Daarnaast kun je met het basisabonnement maar één scherm tegelijk gebruiken en heb je geen downloadoptie. Videoland Plus heeft geen reclame, maar dan moet je wel wat meer betalen: 8,99 euro per maand.

