Deze kabel kun je beter níét gebruiken voor je iPhone (om dit nadeel)

De ene oplaadkabel is de andere niet – dit is een kabel die je in elk geval maar beter niet kunt gebruiken om er je iPhone mee op te laden.

Deze kabel kun je beter níét gebruiken voor je iPhone

Sinds december 2024 is de USB-C-stekker binnen de Europese Unie verplicht gesteld voor alle nieuwe oplaadbare elektronische apparaten. De kans is dus groot dat je voor het opladen van je iPhone een USB-C-kabel gebruikt. Maar ook al zijn het tegenwoordig allemaal USB-C-kabels, de ene kabel is toch echt de andere niet.

Zo zijn er USB-C-kabels waarvan het koppelstuk magnetisch is. Deze zijn populair omdat ze zo gemakkelijk zijn om aan je iPhone te koppelen. De kabels maken gebruik van een magnetische dongle met een connector. De kabel klikt magnetisch vast en laat weer los zodra je eraan trekt. Op deze manier voorkom je dat je je iPhone per ongeluk van tafel trekt wanneer je achter de kabel blijft haken. Maar er schuilt ook gevaar in.

Dit is de reden

USB-C-stekkers maken gebruik van pinnetjes om te koppelen met je iPhone. Opladen lukt alleen als die pinnetjes goed zijn aangesloten, wat het geval is wanneer de stekker van de kabel goed in je iPhone zit. Bij magnetische USB-C-kabels kan dit echter bij een beetje beweging al misgaan. Gebeurt dat terwijl je gegevens aan het overzetten bent? Dan raak je mogelijk belangrijke data kwijt.

Bij magnetische USB-C-kabels kan het ook voorkomen dat pinnetjes die niet met elkaar in aanraking mogen komen, dat soms toch heel kort even doen. En ook al is het kort, dit kan een hoge spanningspiek teweegbrengen die onderdelen van je iPhone onherroepelijk kunnen beschadigen. Dat is natuurlijk al erg genoeg. Maar als het ook nog eens een USB-C-kabel van slechte kwaliteit is, bestaat er zelfs brandgevaar.

Deze risico’s wegen natuurlijk niet op tegen de paar voordelen die deze magnetische USB-C-kabels bieden. Daarom raden we aan om deze kabels gewoon niet te gebruiken, dan kan er ook niets misgaan.

Een USB-C-kabel die magnetisch oprolt en zodoende niet in de knoop raakt, zoals de Buddi Flex USB-C naar USB-C Magnetische Kabel, is natuurlijk geen probleem. Die heeft namelijk gewoon vaste stekkers die niet verkeerd kunnen zitten.