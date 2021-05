Apple zou in de route naar de augmented reality-bril aan een virtual reality-bril werken. Dit is waarom het bedrijf daarvoor bij Facebook moet afkijken.

Lees verder na de advertentie.

Apple VR en de Oculus Quest

Hoewel we voornamelijk uitkijken naar de augmented reality-bril van Apple, omdat dit echt iets nieuws kan toevoegen aan de manier waarop we met technologie en de wereld omgaan, lijkt Apple eerst met een virtual reality-bril op de markt te komen.

Nog even ter verduidelijking: VR en AR zijn twee verschillende dingen. Met virtual reality (VR) sluit je jezelf af van de echte wereld, om je volledig onder te dompelen in een een virtuele wereld. Met augmented reality (AR) worden er digitale elementen aan de echte wereld toegevoegd.

De focus ligt dus eerst op virtual reality. Dat betekent geen klein opvallend brilletje, maar een flinke bak voor je gezicht met een band om je hoofd. Niet eentje om mee rond te lopen, maar om thuis mee aan de slag te gaan. De prototypen waar Apple nu mee werkt zouden volgens Bloomberg lijken op de Oculus Quest. Gelukkig maar.

Waarom de Oculus Quest zo goed is

Virtual reality kwam lange tijd niet echt van de grond. Er werd wel hard gewerkt, omdat VR the next best thing moest worden. Smartphonefabrikanten stortten zich bijvoorbeeld massaal op brilletjes, waar de telefoon ingeschoven kon worden. Eén voor één verdwenen deze brillen weer, waarbij Samsung het nog het langst heeft volgehouden.

Dan was er nog het duurdere segment, van Oculus en HTC. Deze bedrijven kwamen met toffe brillen, maar de gebruiksvriendelijkheid en de prijs waren er nog niet. Zo moesten de brillen nog aan een peperdure computer aangesloten worden om te kunnen spelen.

Maar toen kwam de Oculus Quest op de markt: een kleine spelcomputer voor op je hoofd. Hoewel het beeld nog niet super mooi was, klopte de rest wel. De controllers waren fijn en er waren games beschikbaar. De bril was stevig en zat goed, en had zelfs camera’s zodat je door de bril heen kon kijken. Bovenal werd virtual reality toegankelijk, omdat je alleen het ding op hoofd hoeft te zitten en je binnen no time in een andere wereld bent.

Wat Apple beter kan doen

Dus als Apple afkijkt bij de Oculus Quest is dat goed nieuws, maar er zijn belangrijke manieren waarop de bril verbeterd kan worden. Het voornaamste is al een kracht van Apple: je privacy.

De Oculus Quest is in handen van Facebook. Sinds kort moet je een Facebook-account verbinden aan het gebruik van de bril. Deze kun je verzinnen, maar dan loop je een groot risico. Als je Facebook-account wordt geblokkeerd, kun je ook niet bij je games en apps.

Facebook is niet de meest betrouwbare partij als het gaat om je gegevens, dat heeft het sociale netwerk keer op keer aangetoond. Is het dan een slim idee om Facebook toegang te geven tot een reeks camera’s op je hoofd die je hele huis zien? En precies weet hoe je beweegt?

Apple kan met een bril op de markt komen die je zonder angst kunt dragen. Maar er blijft wel een groot vraagteken achter. Facebook en Oculus hebben inmiddels talloze toffe games om te spelen op de Quest. Dat is de echte reden waarom mensen zo’n bril in huis halen. Hoe kan Apple daar tegenop?

Alles over de Apple-brillen

Waar is Apple nou exact mee bezig rond zijn brillen? We zetten de acht belangrijkste geruchten over Apples AR-bril op een rij. Abonneer je op de iPhoned-nieuwsbrief om alle nieuwtjes rond de Apple-bril in je inbox te ontvangen.